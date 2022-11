Toyota è tra i primi marchi a cui si pensa quando si parla di ibrido. Sì perché a fine anni ’90 (più precisamente nel 1997) la Prius apriva di fatto una nuova era nel mondo dell’auto, quello dell'elettrificazione.

Un modello che ha fatto scuola e "spalmato" su quattro generazioni, con l'attuale lanciata nel 2016 e sul mercato quindi da 6 anni. Classico lasso di tempo dopo il quale, solitamente, ogni modello viene sostituito da una nuova generazione.

È proprio lei?

A suggerire il fatto che effettivamente per la Toyota Prius sia arrivato il momento ci pensano dei criptici teaser apparsi sulle pagine social di Toyota. Le immagini non fanno riferimento diretto alla Prius.

La scritta “Hybrid Reborn” non lascia spazio ai dubbi per quanto riguarda il powertrain, lasciandoci però "appesi" per quanto riguarda la carta di identità del modello. A farci propendere per la Prius ci pensa la silhouette che fa capolino dalle tenebre, con forme estremamente aerodinamiche, come da tradizione per la Prius.

Inoltre, di recente, Andrea Carlucci, Presidente di Product e Marketing Management di Toyota Europe, aveva dichiarato ad Autocar che la Casa avrebbe confermato la Prius come portabandiera della tecnologia ibrida.

Full hybrid e ibrida plug-in (a idrogeno?)

Insomma, tutti gli indizi sembrano puntare davvero su una nuova Toyota Prius. Ma che motorizzazioni avrà? Ovviamente, ci si aspetta una classica variante full hybrid, forse con potenza ed efficienza superiori rispetto all’attuale unità 1.8 da 122 CV. Nel listino dovrebbe essere confermata anche l’ibrida plug-in, mentre si potrà sempre scegliere tra una versione a trazione anteriore e una con trazione integrale AWD-i.

L'attuale generazione della Toyota Prius

Non è finita qui, però. Secondo alcuni rumors degli scorsi mesi, Toyota starebbe preparando un’ibrida plug-in con motore termico a idrogeno. Del resto, il costruttore sta testando da tempo questa tecnologia con delle speciali Corolla che prendono parte ad alcune competizioni ufficiali in Giappone. Sempre secondo i rumors questa particolare motorizzazione debutterà in Giappone nel 2025, e non farà quindi parte delle novità Toyota del 2023.