Uscita di produzione nel 2012 la Mitsubishi Colt torna con la settima generazione, tutta nuova e strettamente imparentata con la Renault Clio, dalla quale eredita stile, meccanica, tecnologia e motorizzazioni. La piccola giapponese parte così all'attacco del segmento B in Europa, dopo che nel 2020 la Casa aveva pensato di abbandonare il mercato del Vecchio Continente.

In arrivo nelle concessionarie a partire da settembre 2023 la nuova Colt sarà disponibile sia con classiche motorizzazioni benzina, sia con un powertrain full hybrid.

Mitsubishi Colt 2023, gli esterni

Il teaser pubblicato poco più di un anno fa ci aveva dato i primi indizi sulle linee del frontale della nuova Mitsubishi Colt, suggerendo una parentela stilistica con la Renault Clio. Quello che non sapevamo è che avrebbe ripreso i tratti somatici del restyling - allora sconosciuto - della piccola francese.

Mitsubishi Colt, il frontale

Dai gruppi ottici, a sviluppo sia orizzontale sia verticale, al disegno del paraurti, la carrozzeria della piccola giapponese riprende in toto quella della cugina della Losanga. Le modifiche principali sono rappresentate dagli elementi cromati ai lati della mascherina che sembrano quasi indicare il logo al centro. Anche al posteriore quasi non si registrano cambiamenti rispetto a quanto visto sulla Clio restyling.

Mitsubishi Colt, il posteriore

Mitsubishi Colt 2023, gli interni

Anche negli interni della Mitsubishi Colt ritroviamo quanto visto sulla Clio. Di serie la piccola giapponese presenta strumentazione digitale da 7" e monitor centrale - sistemato in posizione verticale - da 7, sugli allestimenti più ricchi le diagonali crescono rispettivamente a 10 e 9,3". Il sistema di infotainment, con Android Auto e Apple CarPlay, si gestisce tramite comandi touch o vocali.

Mitsubishi Colt, gli interni

Al di sotto si trovano i comandi fisici per il climatizzatore, prese USB e la piastra per la ricarica a induzione dello smartphone.

Per quanto riguarda lo spazio il bagagliaio dichiara una capacità minima di 391 litri, mentre abbattendo gli schienali del divanetto posteriore si arriva a 1.069.

Mitsubishi Colt 2023, motori e tecnologia

Rispetto alla Clio la nuova Mitsubishi Colt semplifica l'offerta di motorizzazioni con tre unità a disposizione. Si parte Dal 1.0 3 cilindri aspirato da 67 CV e passando per il 1.0 turbo da 91 CV si arriva al powertrain full hybrid, composto dal 1.6 da 94 CV e due motori elettrici, alimentati da una batteria da 1,2 kWh, per un totale di 143 CV.

La Mitsubishi Colt 2023 è disponibile per la prima volta anche con motore ibrido

Si tratta del sistema E-Tech di Renault, adottato anche dalla Dacia Jogger, abbinato a una trasmissione automatica a quattro marce che, grazie al lavoro combinato con il più piccolo dei motori elettrici, offre 15 diverse modalità di funzionamento.

A livello di sicurezza siamo davanti a una piccola con guida assistita di Livello 2, con cruise control adattivo, mantenitore attivo della corsia, frenata automatica d'emergenza e così via. Non mancano poi telecamera a 360°, riconoscimento dei segnali stradali, assistenza al parcheggio e molto altro.

Mitsubishi Colt 2023, prezzi e allestimenti

I prezzi della nuova Colt non sono ancora stati resi noti. Sappiamo però che la piccola di Mitsubishi sarà disponibile in 4 allestimenti - Inform, Invite, Intense e Instyle, con garanzia di 5 anni o 100.000 km. L'avvio della produzione è previsto per settembre presso lo stabilimento di Bursa (Turchia) e la commercializzazione inizierà nel corso dell'autunno 2023.