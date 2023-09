L'Alleanza con la maiuscola. E l'alleanza in minuscolo, ma non per questo meno importante per il mercato italiano. Mitsubishi, inserita stabilmente anche dal punto di vista industriale nell'Alleanza con Renault e Nissan, ha deciso di tornare a pieno titolo sul mercato italiano.

Vale allora il mitico payoff di fine anni '80, Mitsubishi... mi stupisci? Mica tanto, perché la Casa giapponese è andata sul sicuro, rinnovando la partnership con il gruppo Koelliker che dura da 44 anni, a far data cioè dal 1979. Una partnership che, come ha spiegato Marco Saltalamacchia, ceo ed executive vice president del gruppo Koelliker, è fatta di numeri: 400 mila auto vendute in Italia, 250 mila delle quali ancora circolanti.

E visto che da noi il segmento B e B-Suv tira parecchio, dopo averci rimuginato un po' su, dalle parti di Tokyo si sono convinti che una Mitsubishi tricolore formato Koelliker possa avere di nuovo parecchio spazio sul mercato.

Raddoppio in gamma

L'intesa, siglata poche ore fa, consentirà infatti a Koelliker (che finora aveva potuto commercializzare solo due modelli) di offrire in Italia l'intera gamma "rilanciata e rivitalizzata". Una line-up composta ora da quattro diversi prodotti: la Space Star, il Suv Coupè Eclipse Cross PHEV, la nuova Mitsubishi ASX e la nuova Mitsubishi Colt (le ultime due vetture disponibili entro fine anno). Nel 2024 toccherà al nuovo Outlander PHEV, mentre dall’alleanza con Renault nascerà un nuovo modello completamente elettrico, che vedrà il suo ingresso sul mercato italiano nel 2025.

Mitsubishi Colt (2023)

Pajero e L200?

Mancherebbero però all'appello i due modelli sicuramente più apprezzati, anche nel recente in passato, dal pubblico di casa nostra: il pick-up L200 e l'iconico fuoristrada Pajero. Quanto al primo "nella logica dell'Alleanza che impegna tutti e tre i costruttori", ha spiegato Saltalamacchia, "siamo positivi sul fatto che tornerà a essere commercializzato in Europa in modalità probabilmente elettrica".

L'eventuale rinascita del Pajero è più misteriosa. Il ceo di Koelliker non può al momento che auspicarne il ritorno, "perché è un modello che ha fatto la storia del marchio in Italia e ci piacerebbe riproporlo ai nostri clienti".

Mitsubishi Pajero in uno scatto del 2020

Il nuovo Hub di Koelliker

Ripresentandosi nel nostro Paese, la Mitsubishi troverà ad accoglierla entro fine anno la nuova 'casa' di Koelliker, a Milano, in via Gallarate negli ex spazi PSA. Un'area enorme, circa 29.000 metri quadrati, progettata da Pininfarina e destinata a essere il grande hub del gruppo e non solo, con spazi multifunzionali (food, tempo libero, co-working) che punta a essere "un polo di attrazione per il quartiere e una sorta di incubatore per coinvolgere altri attori a cui interessa il tema della sostenibilità".

Parallelamente, Koelliker vuole "riconquistare i centri urbani" con una "nuova idea di negozio". Nasceranno così store più piccoli, tra 300-250 e fino a 50 metri quadrati, in zone più centrali rispetto alle classiche concessionarie. Con l'obiettivo di promuovere la micro mobilità e non solo.

Mitsubishi Colt (2023)

Già perché se ieri "Koelliker è stato Mitsubishi o Ssangyong, in futuro Koelliker sarà Koelliker", vale a dire un "player di mobilità per dare ai nostri clienti quello di cui hanno bisogno", ha concluso Saltalamacchia.