Mitsubishi continua a lavorare sulla seconda generazione dell’ASX. Il SUV giapponese presentato nel 2010 e aggiornato con un restyling nel 2019, verrà completamente trasformato nel 2023 sfruttando la stessa piattaforma della Renault Captur che permetterà di ospitare anche diversi powertrain ibridi a benzina.

Insieme ad alcuni importanti novità proprio sul fronte delle motorizzazioni, Mitsubishi ha rilasciato un nuovo teaser che mostra il portellone del prossimo modello.

I motori della nuova ASX

A rivelare i primi dettagli sui motori è stata la divisione tedesca di Mitsubishi che cita come entry level un 1.0 TCe a benzina non elettrificato abbinato esclusivamente ad un cambio manuale a 6 marce con una potenza prevista di 91 CV (la stessa di Captur e alcuni modelli Dacia).

Mitsubishi ASX 2023 teaser

Salendo di livello, nel listino troveremo un 1.3 4 cilindri da 140 CV e 158 CV (entrambi non elettrificati) rispettivamente con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a doppia frizione a 7 marce. Nella gamma è prevista anche una versione 1.6 full hybrid da 145 CV, mentre in cima ci sarà l’ibrida plug-in con motore 1.6 e batteria da 10,5 kWh che, come nel caso della Captur, erogherà 160 CV e dovrebbe permettere circa 60 km ad emissioni zero.

Naturalmente le disponibilità di motorizzazioni potrebbero variare da mercato a mercato.

I prossimi passi di Mitsubishi e Renault

Anche se il progetto sarà curato dagli ingegneri giapponesi, la Mitsubishi ASX sarà costruita a Valladolid, in Spagna, nello stabilimento di Renault. Insieme al SUV, a fine 2023 dovremmo vedere anche il ritorno della Colt che, secondo i primi rumors, si baserà sulla Renault Clio.

Mittsubishi Colt 2023

Rimanendo in tema di modelli della Losanga, la sesta generazione della Clio dovrebbe abbandonare i listini nel 2026, con l’erede che manterrà alcuni motori termici. Sul fronte elettrico, comunque, Renault sta studiando la 5 e la 4, due modelli a batteria compatti che debutteranno dal 2025 in poi.