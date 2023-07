A pochi giorni dal debutto ufficiale, Mitsubishi svela in anteprima le linee del suo nuovo crossover compatto. Con la presentazione prevista per il 10 agosto all'Indonesia International Auto Show, il nuovo modello della Casa giapponese non ha ancora un nome ufficiale.

Tuttavia, sappiamo che sarà derivato dal concept XFC e che sarà venduto - almeno inizialmente - nel Sud Est asiatico.

Più grande dell'ASX

Lo stile della Mitsubishi riprende in buona parte quello del prototipo mostrato l'anno scorso, con un design affilato e futuristico, sebbene un po' meno d'impatto rispetto al concept.

Il crossover è lungo 4,39 m, largo 1,81 m e alto 1,66 m. Si tratta quindi di un modello più grande rispetto all'ASX "europea" di circa 4,23 m, ma più piccolo dell'Eclipse Cross. E' vero anche che - come anticipato - questa Mitsubishi non dovrebbe arrivare nel Vecchio Continente.

Il nuovo SUV compatto di Mitsubishi

Il marchio nipponico ha messo il mirino sul Sud Est asiatico, anche se ha lasciato aperta la porta ad una possibile futura espansione nel caso in cui il modello abbia successo.

Oltre alle prime foto, Mitsubishi ha rivelato che il crossover sarà proposto con un motore a benzina da 1,5 litri abbinato ad un cambio a variazione continua CVT e alla trazione anteriore. Inoltre, sappiamo che la dotazione di serie comprenderà i cerchi in lega da 18", mentre l'altezza da terra sarà di 222 mm.

Interni di nuova generazione

Mitsubishi non ha ancora rivelato gli interni, ma sappiamo che saranno dotati di un sistema audio Yamaha personalizzato.

Un precedente teaser ci ha dato un indizio su come è stato progettato il cruscotto, con la configurazione a schermi affiancati che è ormai sempre più un trend sulle auto moderne.

Mitsubishi XFC Concept Mitsubishi XFC Concept

Dopo il debutto della prossima settimana, il crossover compatto entrerà in produzione presso lo stabilimento Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (Bekasi, West Java) e sarà consegnato ai clienti a partire da novembre.

Al 2023 Indonesia International Auto Show sarà presente anche la kei car elettrica eKX EV, che sarà esposta per la prima volta al di fuori del Giappone e che rappresenterà uno dei modelli più importanti dell'offensiva elettrica del brand.