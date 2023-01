L'evento principale per il giovane marchio Aiways, nato a Shanghai nel 2017 e importato in Italia da Gruppo Koelliker dal 2021, è l'atteso lancio del secondo modello, U6. Il SUV-Coupé elettrico, mostrato nella sua forma definitiva lo scorso ottobre, attende infatti la presentazione ufficiale e il lancio commerciale, ormai imminente.

Le note ufficiali per ora si esauriscono qui, ma nel corso dell'anno ci aspettiamo di avere anche qualche informazione, e magari un'anteprima, di cosa arriverà dopo, visto che almeno un altro modello dovrebbe essere in preparazione.

Ecco le novità Aiways 2023:

Aiways U6

Molto simile al concept che l'ha anticipato ma più generoso nelle misure, Aiways U6 è il SUV-coupé strettamente derivato dal SUV U5, ma con proporzioni e prestazioni leggermente differenti: ha il passo più corto di 10 mm, ma una lunghezza di 4,81 metri, maggiore di 130 mm, con una coda più slanciata. Inoltre è lievemente più largo e basso (1,89 e 1,56 metri, differenze di circa 1 cm), e ha un bagagliaio da 472 litri contro 432.

Aiways U6 2023

La piattaforma MAS (More Adaptable Structure) è come accennato la medesima di U5, così come la batteria da 63 kWh che si ricarica fino a 11 kW in AC trifase e a 90 kW in CC. Ha però prestazioni un po' superiori: la potenza di picco sale da 204 a 218 CV, la copia da 310 a 315 NM e lo 0-100 km/h scende a 6,9 secondi. Autonomia confermata intorno ai 400 km, prezzo da definire, ma si presume non molto superiore ai 43.000 euro di U5.

Nome Aiways U6 Carrozzeria SUV-coupé Motori Elettrico Data di arrivo Inizio 2023 Prezzi Da 43.500 euro (da confermare)

Aiways U7

Aiways non ha per ora diffuso informazioni sui piani futuri né sull'arrivo di nuovi modelli. Però, considerando che il suo ingresso sul mercato è stato preceduto da tre concept e due di queste si sono puntualmente trasformate in altrettanti modelli di serie, è legittimo attendersi lo stesso anche dalla terza.

Aiways U7 ION Concept

La U7 ION Concept è in realtà arrivata per seconda, nel 2019, dopo U5 ION e prima di U6 ION, e mostra quella che sarebbe la logica terza opzione per completare una tipica famiglia di modelli di taglia media, vale a dire quello più spazioso con sette posti e una lunghezza compresa tra 4,9 e 5 metri.