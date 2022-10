Chi l'avrebbe mai detto che i costruttori cinesi avrebbero finito per essere protagonisti di uno dei baluardi dell'automotive europea come il Salone di Parigi? In effetti, con tanti forfait illustri di Case del vecchio continente, rappresentate quasi esclusivamente dai marchi 2di casa" e relativi Gruppi come Renault e Stellantis, le new entry orientali hanno avuto assai più spazio e attenzione.

Un elemento in più che conferma e rafforza il fenomeno dell'invasione di brand "made in China", con prodotti però ben lontani dalle scopiazzature low cost di una volta e sempre più competitivi per contenuti e qualità. Ecco le proposte più intriganti che stanno animando le giornate del salone parigino.

Byd Atto 3

Primo del terzetto di modelli con cui la cinese BYD si prepara a sbarcare anche in Italia, Atto 3 è un SUV elettrico lungo 4,46 metri, larga 1,88 m, alta 1,62 m, ha un volume di carico totale di 1.330 litri a divano abbattuto e interni dal design sportivo con display da 12,8 pollici che ruota di 90° passando da verticale a orizzontale e impianto audio Dirac a 8 altoparlanti, la ricarica wireless per lo smartphone e il tetto panoramico.

Vedi tutte le notizie su Salone di Parigi

La piattaforma e-Platform 3.0 condivisa con gli altri modelli, offre una Blade Battery al ferro-litio-fosfato da 60,48 kW, un motore elettrico (anteriore) da 150 kW (204 CV) e la pompa di calore di serie per un’efficienza termica dichiarata dell’89%. L’accelerazione 0-100 km/h è di 7,3 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 160 km/h. Infine, l’autonomia della BYD Atto 3 è di 420 km nel ciclo combinato WLTP.

Byd Han

Forme semplici e tanta sostanza per la berlina sportiva elettrica che strizza l'occhio a Tesla Model S: la BYD Han è lunga 5 metri, larga 1,91 e alta 1,50 m ed ha un passo di quasi 3 metri, ma oltre ad essere spaziosa è anche veloce: spinta da due motori, uno per asse, alimentati da una batteria da 85,4 kWh, ha una potenza totale di 517 CV e 521 km di autonomia per un'accelerazione 0-100 km/h d 3,9 secondi.

Byd Tang

A chiudere il trittico, ecco un secondo SUV, più grande e imponente dell'Atto 3 ma con lo stesso stile minimalista: BYD Tang misura 4,87 metri per 1,95 ed è alto 1,73 m, ha uno spazio di carico che raggiunge i 1.655 litri abbattendo tutti i sedili e una strumentazione interamente digitale con un'interfaccia sofisticata come la lista ADAS con 25 sistemi di assistenza. Anche per lui, Blade Battery da 86,4 kWh e di due motori elettrici per 517 CV.

L’accelerazione 0-100 km/h è di 4,6 secondi, la velocità massima (autolimitata) di 180 km/h, l’autonomia di 400 km, mentre la ricarica veloce porta la riserva dal 30 all’80% in mezz'ora. In Germania e nel Nord Europa è già in vendita dal 2021.

Byd Seal

La Han non è l'unico modello che punta a impensierire Tesla: questa berlina di taglia medio-superiore è infatti l'arma con cui il costruttore cinese vorrebbe competere con la Model 3 mettendo però la disputa sul piano del prezzo, equivalente a poco più di 31.000 euro.

Pur con lo stesso passo da 2,92 metri della Han, la Seal è lunga appena 4,8 metri, larga di 1,875 e alta 1,46 metri, e propone tre varianti di cui due a motore singolo posteriore e una integrale con una seconda unità sull'asse anteriore, per potenze comprese tra 204 e 420 CV.

Le auto cinesi a Parigi 2022 viste dal vivo

Ora Funky Cat

Il marchio Ora è uno dei nuovi brand creati recentemente dai colossi cinesi per lanciare le gamme elettriche e nella fattispecie appartiene a Great Wall. La Funky Cat è la compatta della famiglia Cat: nota in Cina come Haomao e presente a Parigi anche nella versione GT, è lunga poco più di 4,2 metri e ha un motore elettrico da circa 170 CV. Si è già vista un anno fa a Monaco (foto sopra) come "Ora Cat" e basta.

Ora Next Cat

Questo modello aveva già fatto parlare di sé qualche anno fa, quando è stato lanciato come Lightning Cat, per la curiosa somiglianza con alcuni modelli Porsche da cui è evidentemente ispirata. A Parigi ha debuttato l'ultima evoluzione, la Next, rivisitata nel look ma sempre con lo stesso stile, lunga quasi 4,9 metri e con due motori per 408 CV totali alimentati da un batteria 83.5 kWh al nickel-cobalto-manganese.

Seres S3

Il marchio Seres, uno "spin off" di Dongfeng, in Italia è già arrivato grazie al Gruppo Koelliker, importatore di questo e altri marchi come Aiways, Karma e Maxus, proprio con questo modello, presentato inizialmente come Seres 3 e poi ribattezzato S3, ha un motore elettrico anteriore da 120 kW di picco, 330 km di autonomia e una lunghezza di 4,4 metri scarsi che lo collocano tra i SUV compatti. Costa 37.555 euro.

Seres S5

Il secondo modello in arrivo, annunciato in realtà sin dal debutto di S3, è S5, un altro SUV elettrico stavolta di taglia media. Lungo 4,70 metri circa, ha varianti 2wd a motore e trazione posteriori o integrale a due motori, uno per asse, in ogni caso da quasi 350 CV ciascuno alimentati da una batteria da 90 kWh che promette fino a 430 km di autonomia e 250 km/h di velocità massima.

Wey Coffee 01

Tra tante elettriche pure, ecco un brand che invece sceglie l'ibrido plug-in: Wey è un marchio creato da Great Wall per l'alto di gamma, Coffee 01 un SUV da quasi 4,9 metri di lunghezza e 1,96 di larghezza con un powertrain benzina/elettrico da 475 CV composto da un 2.0, due motori elettrici e una batteria da circa 41 kWh. Ha debuttato l'anno scorso all'IAA di Monaco, per poi andare in vendita in Germania dove costa sui 56.000 euro.

Wey Coffee 02

In patria si chiama "Latte", perché tutti i modelli marchiati Way dopo Coffee hanno preso nomi che richiamano la caffetteria. In Europa, dove ha debuttato all'IAA 2021 (foto), per timore che suonasse troppo buffo si è preferito proporlo come Coffee 02. In effetti, la taglia è leggermente ridotta, con 4,66 metri di lunghezza, ma ha un enorme display interno da oltre 14 pollici. Debutterà il prossimo anno in versioni a due o quattro ruote motrici, ma sempre ibrido plug-in.