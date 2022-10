Realizzare una Fiat Multipla da 1.000 CV. È questa l'idea di due youtuber francesi del canale Vilebrequin che durante l'anno hanno ideato, progettato e poi costruito un tuning senza precedenti.

Il risultato si chiama 1000tipla (nella lingua d'oltralpe si legge Milletipla) e come lascia intendere il suo nome è stata realizzata proprio attorno sulla famosa carrozzeria a sei posti disegnata da Roberto Giolito a metà degli anni '90.

Potente e veloce

Il motore scelto per equipaggiare questo tuning fuori dal comune è quello di una Corvette C7 ZO6, in grado di erogare già di serie 634 CV, ma elaborato per l'occasione per raggiungere la fatidica quota dei 1.000 CV e abbinato a una nuova trasmissione.

Il tutto è stato reso possibile grazie a finanziamenti ottenuti tramite una piattaforma di fundraising, sulla quale l'obiettivo originale del team era quello di racimolare al massimo 50.000 euro, per rendere possibile quantomeno l'acquisto del motore. Il progetto però ha riscosso più successo del dovuto e i fondi arrivati alla fine hanno raggiunto quota 1,1 milioni di euro.

In un video sul loro canale, i creatori di questa idea alquanto bizzarra hanno mostrato tutti i momenti salienti della realizzazione dell'auto. Primo tra tutti lo smontaggio completo della carrozzeria di serie fino al telaio, che è stato allargato con importanti parafanghi aggiuntivi per ospitare ruote più grandi e riverniciato interamente.

Anche l'abitacolo è stato interamente smontato e alleggerito, lasciando soltanto un sedile per il guidatore e un volante da corsa, con alcuni strumenti per monitorare i parametri "vitali" del motore durante le corse.

All'esterno, sulla carrozzeria originale è stato montato, infine, un bodykit dalle forme estreme, con diverse appendici aerodinamiche frontali e posteriori e soprattutto un vistoso alettone dalle dimensioni molto generose.

Vista dal vivo al Salone di Parigi