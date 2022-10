Ogni tuner ha il suo stile e quello di Liberty Walk è chiarissimo. L’officina giapponese è specializzata nell’elaborare esclusivamente l’estetica dei vari bolidi su cui riesce a mettere le mani.

Tutti i modelli sono caratterizzati da un kit larghissimo e da sospensioni ad aria regolabili che riducono al minimo la distanza tra il sottoscocca e l’asfalto. E la Lexus LC 500h delle foto ne è una conferma.

Tanti muscoli in più

La sportiva ibrida del Sol Levante ha ricevuto la classica cura di Liberty Walk. In particolare, troviamo dei paraurti molto più massicci e muscolosi e passaruota voluminosi fissati alla carrozzeria con dei bulloni a vista. È impossibile non notare anche lo splitter anteriore e lo spoiler “ducktail” che rendono ancora più affilato il look della Lexus.

A completare il pacchetto di modifiche ci sono anche delle ruote con campanatura negativa (probabilmente per preparare l’auto ai drift in pista più estremi), un diffusore nero lucido con quattro terminali in titanio e numerosi adesivi dedicati al tuner e ai fornitori delle varie elaborazioni.

Stile su misura

Sul sito di Liberty Walk si possono configurare due kit carrozzeria distinti o acquistare le singole componenti. Tra l’altro, lo stesso pacchetto di modifiche si può richiedere con componenti in plastica o, pagando circa il 20% in più, in fibra di carbonio.

Riassumendo, il kit più completo (verosimilmente quello della Lexus in foto) in carbonio costa quasi 16.000 dollari (circa 16.100 euro). Le singole parti, invece, hanno un prezzo base intorno ai 1.500-2.000 euro.

Nessun accenno alle modifiche del powertrain, con la LC 500h che dovrebbe aver conservato il 3.5 V6 full hybrid da 359 CV. Ricordiamo che nella gamma della coupé nipponica c’è anche una variante non elettrificata con un 5.0 V8 da 477 CV.