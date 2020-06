Liberty Walk è un preparatore giapponese famoso per offrire body-kit dall'aspetto folle con parafanghi esageratamente allargati. L'ultima auto a ricevere questo trattamento è la Toyota Supra, che grazie alle modifiche e al colore adesso sembra l'auto da lavoro di Bruce Wayne (alias Batman).

Il kit include un nuovo splitter anteriore che sporge di diversi centimetri dal paraurti e si raccorda a due parafanghi allargati, uniti a quelli posteriori da minigonne che accentuano ancora di più la larghezza dell'auto.

Il resto dei tocchi

La parte posteriore vede un immenso diffusore e uno spoiler gigantesco. Nelle foto Liberty Walk mostra un supporto che va dal centro dell'ala fino al diffusore, ma il pezzo non è visibile nelle foto in studio.

Fotogallery: Toyota Supra Liberty Walk

Liberty Walk offre il kit in diverse varianti. Quello completo costa 14.850 dollari (poco più di 13.000 euro al cambio attuale) se si sceglie la fibra di vetro o 15,950 dollari (14.150 euro) per la versione in fibra di carbonio.

In alternativa

I clienti possono anche avere tutti i componenti e in più aggiungere un nuovo cofano con prese d'aria vicino al parabrezza per 17.930 dollari (15.911 euro) in fibra di vetro o 19.030 dollari (16.887) in carbonio. In alternativa le parti sono disponibili separatamente per chi non vuole portarsi a casa tutto.