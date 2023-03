Debutta in Italia la Aiways U6, SUV coupé elettrico della Casa cinese - il cui nome è una crasi tra AI (intelligenza artificiale) e Ways (strade) - che affianca la U5, SUV dalle forme più classiche in commercio dal 2021.

Un modello che punta su un look più sportivo e filante, discostandosi però dalle concorrenti per una coda meno sfuggente e più che pronunciata. Cambiano le forme dunque ma non cambia la filosofia commerciale: un solo allestimento full optional, un solo taglio di batterie e una sola scelta per quanto riguarda la motorizzazione. Il tutto con un prezzo di 49.900 euro.

Le dotazioni

Nessuna infinita lista dove pescare optional dunque: la Aiways U6 è in vendita nel solo allestimento Prime. Di serie ci sono cerchi in lega da 20", sensore pioggia, luci LED, climatizzatore bizona, cruise control adattativo, telecamera a 360° con sensori di parcheggio anteriori e posteriori, frenata d'emergenza, Blind Spot Assist e assistenza alla guida quando si è incolonnati nel traffico.

Ricca anche la parte tecnologica con strumentazione digitale da 8,2”, monitor centrale da 14,6" basato sul software proprietario AI-Tech, sviluppato a partire da Android Automotive.

Nel configuratore della Aiways U6 bisogna quindi giusto scegliere il colore della carrozzeria, pescando tra i quattro disponibili.

Aiways U6, le caratteristiche

Lunga 4,81 m, larga 1,88, alta 1,64 cm e con passo di 2,8 la Aiways U6 è basata sulla piattaforma MAS (More Adaptable Structure) e monta la stessa batteria da 63 kWh firmata CATL della U5, per un'autonomia dichiarata di 405 CV. Ricaricabile fino a un massimo di 90 kW in corrente continua alimenta un motore da 218 CV, capace di spingere i 1.790 del SUV coupé cinese da 0 a 100 km/h in 6,9", con velocità massima limitata elettronicamente a 160 km/h.

Nonostante le generose dimensioni esterne il bagagliaio del SUV coupé Aiways però non è tra i più capienti della categoria, con capacità compresa tra un minimo di 472 e un massimo di 1.260 litri.