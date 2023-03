L'era dell'elettrificazione ha portato cambiamenti radicali nel mondo dell'automobile, compresa l'origine delle auto vendute in Europa. In questo momento, acquistare un SUV cinese è tutt'altro che una follia o un acquisto ad alto rischio.

I dieci SUV cinesi che vi presentiamo sono interessanti perché soddisfano gli standard di qualità richiesti dai clienti europei. È vero che alcuni non sono perfetti a causa di alcune carenze, soprattutto nei sistemi multimediali, ma possiamo comunque definirli un acquisto sensato, soprattutto per il loro rapporto prezzo/dotazioni.

1. Aiways U5

Partiamo dalla Aiways U5, un modello elettrico con 204 CV e trazione anteriore che misura 4,68 metri di lunghezza e si presenta come un SUV medio/compatto. L'auto ha un'autonomia WLTP di 400 km, grazie a una batteria da 63 kWh.

Aiways U5

L'accelerazione da 0 a 100 km/h è piuttosto buona, 7,8 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 160 km/h. Naturalmente, può essere ricaricata con corrente continua, che porta la batteria dal 20 all'80% in soli 35 minuti. In Italia il listino della Aiways U5 parte da 43.500 euro.

2. Aiways U6

Il "fratello" sportivo dell'U5 si chiama Aiways U6 e ha un'autonomia di 400 km con una carica. Entrambi condividono la batteria da 63 kWh, anche se il suo motore è leggermente più potente, con 218 CV elettrici. Il tempo da 0 a 100 è leggermente più veloce, 7,0 secondi.

Aiways U6

La lunghezza di 4,80 metri la rende chiaramente più grande della U5, soprattutto grazie a un posteriore più allungato e scolpito, grazie al quale il modello dichiara un coefficiente aerodinamico (Cx) di 0,248. Il prezzo italiano non è stato ancora ufficializzato, ma dovrebbe superare di qualche migliaio di euro quello della U5.

3. BYD Tang

Continuiamo con un altro SUV elettrico, ma in questo caso a sette posti e lungo 4,87 metri. L'autonomia della BYD Tang è la stessa delle due Aiways, 400 km, mentre la potenza erogata è molto più alta, 517 CV, frutto del lavoro di due motori. La BYD Tang ha quindi la trazione integrale.

BYD Tang

Come ci si può aspettare, il veicolo eccelle nelle prestazioni pure, soprattutto nell'accelerazione 0-100 km/h coperta in soli 4,6 secondi. La velocità massima è di 180 km/h perché è autolimitata elettronicamente. La commercializzazione italiana della BYD Tang non è ancora iniziata, mentre in Germania è venduta a partire da 72.000 euro.

4. DFSK Glory 500

Veniamo ora a un veicolo a benzina, la DFSK 500. Questo SUV lungo 4,38 metri non è un autentico concentrato di prestazioni, dovendosi accontentare di un motore aspirato da 1,5 litri e 116 CV.

DFSK Glory 500

La 500 è disponibile solo con trazione anteriore e cambio a variazione continua (CVT). Una curiosità: il design degli interni è quasi identico a quello dell'Audi Q2. Il prezzo base in Italia della DFSK Glory 500 è di 20.490 euro.

5. Lynk & Co 01

La Lynk & Co 01 è forse il SUV cinese più noto al grande pubblico e anche quello più diffuso sulle strade europee. La 01 vanta la tecnologia Volvo ed è alimentata da un propulsore ibrido plug-in da 261 CV.

Lynk & Co 01

L'auto, lunga 4,54 metri e con trazione anteriore, dichiara un'autonomia elettrica di quasi 70 chilometri e accelera da 0 a 100 in 8,0 secondi. I tempi di ricarica della batteria variano da 4,5 a 7 ore. In Italia costa 44.500 euro.

6. MG Marvel R

Torniamo alle auto 100% elettriche con la MG Marvel R, un SUV medio/compatto lungo 4,69 metri e con cinque posti a sedere, che può essere scelto a trazione posteriore (due motori) e a trazione integrale (tre motori).

MG Marvel R

L'opzione più potente ha una potenza di 288 CV e accelera da 0 a 100 in soli 4,9 secondi. L'autonomia omologata, ovviamente, raggiunge i 402 chilometri e, con la ricarica rapida, la batteria può raggiungere l'80% in soli 30 minuti. In Italia ha un prezzo base di 42.690 euro.

7. MG ZS

La MG ZS è un SUV compatto lungo 4,32 metri e a trazione anteriore, disponibile con motore a benzina o in versione 100% elettrica. La prima opzione utilizza un motore aspirato da 1,5 litri e 106 CV e garantisce una modesta accelerazione da 0 a 100 orari in 10,9 secondi.

MG ZS

L'alternativa elettrica è disponibile in due potenze, 156 CV e 177 CV, e l'autonomia media approvata tra una ricarica e l'altra è di 440 chilometri. L'accelerazione da 0 a 100 è di 8,6 secondi, il che non è male. Quella a benzina ha un prezzo base italiano di 17.140 euro e l'elettrica parte da 34.490 euro.

8. Seres 5

Sapevate che Huawey ha partecipato allo sviluppo della Seres 5 insieme a DFSK? Si tratta di un modello elettrico, lungo 4,7 metri, offerto sia in versione a trazione posteriore (300 CV) che a trazione integrale (585 CV).

Seres 5

L'opzione più potente è in grado di percorrere 530 km con una sola carica grazie a un'avanzata batteria allo stato semi-solido da 90 kWh. Inoltre, accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi, più veloce di molte supercar. Per comprarla servono almeno 63.900 euro.

9. Wey Coffee 01

Con questo nome particolare, Wey Coffee 01, questo SUV cinese lungo 4,87 metri è alimentato da un potente sistema ibrido plug-in da 476 CV, che vanta 150 km di autonomia elettrica nel ciclo WLTP grazie a una batteria da 42 kWh. Indubbiamente, si tratta di cifre molto insolite per un PHEV.

Wey Coffee 01

Come ci si può aspettare, le prestazioni sono eccezionali. In particolare, la vettura dichiara uno scatto da 0 a 100 in soli 5,0 secondi e una velocità massima di 235 km/h (155 mph). L'auto è disponibile con trazione integrale, con il motore a benzina che aziona l'anteriore e l'unità elettrica che aziona il posteriore. Non ancora venduta in Italia, ha un listino base di 55.900 euro in Germania.

10. BAIC X55

La BAIC X55 (nota anche come Senova X55 o Beijing X5) è un SUV a benzina alimentato da un motore turbo da 1,5 litri da 148 CV, che può essere abbinato a un cambio manuale a sei rapporti o a una trasmissione a variazione continua (CVT). La seconda generazione misura 4,48 metri di lunghezza ed è disponibile solo con trazione anteriore.

BAIC X55 Senova

Le prestazioni sono nella media: da 0 a 100 in 11,5 secondi e una velocità massima di 185 km/h, anche se il bagagliaio da 390 litri sembra un po' piccolo per un'auto familiare come questa. Al momento viene venduto in Germania.