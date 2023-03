La gamma europea di NIO si allargherà presto con la ET5 in versione station wagon. Dopo il lancio della berlina in alcuni mercati selezionati, il Costruttore cinese è pronto a raddoppiare l’offerta con una delle pochissime famigliari elettriche sul mercato.

L’idea è quella di confermare la ricetta della ET5 e provare a conquistare nuovi mercati, tra cui quello italiano.

Una shooting brake in salsa cinese

Le prime foto della ET5 station wagon sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Industria e della Tecnologia cinese. Anche se la vettura deve essere ancora annunciata e presentata ufficialmente, infatti, il passaggio per il ministero è obbligatorio per ogni Casa cinese per ottenere il via libera per l’omologazione.

NIO ET5 station wagon, le prime foto

Questo vero e proprio “spoiler” ci consente di dare un’occhiata alle forme dell’ET5 che avrà un design piuttosto dinamico e personale. Il frontale ricorda molto quello della berlina, mentre la coda sembra essere molto diversa, con una barra luminosa che attraversa tutto il portellone e che ricorda vagamente quella di una Porsche Taycan.

Sul tetto è ben visibile il LiDAR, “l’occhio” della vettura che analizza l’ambiente circostante e che governa i sistemi di guida autonoma.

Parlando di dimensioni, l’ET5 wagon dovrebbe confermare le misure della berlina. Il sito cinese cita una lunghezza di 4,79 m, una larghezza di 1,96 m e un’altezza di 1,50 m, oltre ad un passo di 2,89 m.

Prestazioni e autonomia

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la NIO potrà contare su una coppia di motori elettrici (uno sull’asse anteriore e uno sul posteriore) per una potenza complessiva di 489 CV e 700 Nm. Un valore da vera sportiva, così come l’accelerazione 0-100 km/h di appena 4 secondi.

NIO ET5

Anche la station wagon dovrebbe essere proposta con batterie da 75 kWh e 100 kWh, per un’autonomia rispettivamente di 500 e 700 km nel ciclo cinese CLTC (tendenzialmente più “ottimistico” del WLTP). È da capire se anche questo modello sarà disponibile col pacco batterie “Ultralong Range” da 150 kWh che consente di percorrere 1.000 km.

Il prezzo di partenza della berlina cinese è intorno ai 50.000 euro, mentre la famigliare potrebbe essere proposta intorno ai 55.000 euro. Il rapporto prestazioni/prezzo, quindi, è piuttosto interessante e non è escluso che, dopo Norvegia, Germania, Olanda, Danimarca e Svezia, tocchi anche all’Italia.