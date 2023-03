La Lynk & Co 08 è in arrivo. Il prossimo progetto della Casa cinese parte del Gruppo Geely sarà imparentato con la Volvo XC60 di nuova generazione - anch'essa in arrivo tra pochi mesi - con dimensioni medie (la svedese attuale è lunga 4,70 metri) e, almeno per il primo periodo di commercializzazione, un powertrain ibrido plug-in.

Secondo quanto riportato da Autocar UK, dovrebbe arrivare sul mercato europeo nel corso del 2024. Nel frattempo la Casa ha recentemente pubblicato le prime foto teaser dell'auto sul popolare social network cinese Weibo, una via di mezzo tra Twitter e Facebook. Ecco tutto quello che possiamo immaginare.

Design tagliente

Guardando le prime foto teaser rilasciate dalla Casa, il primo dettaglio a catturare l'attenzione è il design di quello che sembrerebbe essere un LED diurno delle luci anteriori (che potete vedere in copertina).

Posizionato su un livello superiore rispetto agli anabbaglianti e agli abbaglianti, a metà tra cofano e paraurti come da tradizione della Casa, è stato disegnato con linee taglianti e nette e studiato con una tecnologia a LED apparentemente nuova.

Subito al di sotto, in quella che sembrerebbe essere una piccola feritoia sul paraurti, dovrebbero trovarsi i LED di profondità, ricoperti da una plastica brunita in modo da essere invisibili nelle ore del giorno.

Le foto teaser pubblicate su Weibo della Lynk & Co 08

Ma non è tutto. Nel gruppo di foto pubblicato dalla Casa, un'immagine riguarda anche i fanali posteriori di coda, naturalmente rossi e caratterizzati da quella che sembrerebbe essere una tecnologia luminosa di nuova generazione, forse in questo caso OLED.

Nuova meccanica

Parlando di motore e cambio, la Lynk & Co 08, come anticipato, dovrebbe essere proposta nel Vecchio Continente con un nuovo powertrain ibrido plug-in.

Realizzato da zero, dovrebbe essere composto da un inedito motore termico da 1.5 litri a tre cilindri studiato appositamente per lo scopo - nome di progetto NordThor - abbinato a un motore elettrico tradizionale, a sua volta gestito da un'inedita trasmissione a tre velocità.

La potenza di ricarica della batteria, dalla capacità non ancora specificata, dovrebbe essere di 50 kW in corrente continua.

Il nuovo infotainment

Infine, la nuova Lynk & Co 08, attesa in Europa nel 2024, dovrebbe portare al debutto anche il nuovo sistema di infotaimnent della Casa.

Completamente nuovo e basato sull'inedita architettura Flyme Auto di Meizu, dovrebbe introdurre nell'abitacolo delle auto del Gruppo Geely una nuova esperienza di bordo, grazie a uno schermo centrale "fluttuante" e ricco di app utili nel quotidiano, attivabili anche in simultanea grazie alla funzione di split screen.

Per saperne di più sulla Lynk & Co 08 non resta che attendere il Salone dell'Auto di Shanghai ad aprile, quando la Casa toglierà ufficialmente i veli dal progetto.