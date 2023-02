Lunghezza: 4.541 mm

Lynk&Co 01 è un modello entrato un po' di soppiatto nel mercato italiano: il marchio è cinese e appartiene a Geely, come Volvo, infatti la 01 è imparentata con alcuni modelli della Casa svedese, in particolare XC40, condividendone la piattaforma modulare.

La differenza sta in una gamma essenziale che al momento offre soltanto una versione ibrida plug-in. Ci sarebbe anche quella a sola benzina, che però in Italia al momento non è in vendita, se di vendita si può parlare: la Lynk&Co 01 si distingue infatti per una formula che prevede principalmente l'opzione del noleggio mensile. Ma guardandola da vicino, ha anche altre qualità, tra cui un buon livello di praticità.

Lynk&Co 01, le dimensioni

La Lynk&Co 01 è lunga poco più di 4,5 metri, cosa che la colloca tra le compatte più spaziose ma non così tanto da farla sforare nella categoria superiore. Per l'esattezza misura 4.541 mm, per un passo (la distanza tra l'asse delle ruote anteriori e quello delle posteriori) di poco superiore ai 2,7 metri, 2.734 mm, generoso come anche la larghezza che supera il metro e 85 cm (1.857 mm) e l'altezza, di ben 1.694 mm.

Lynk&Co 01

Questa, come vedremo, è indice di buono spazio interno, ma anche l'altezza da terra è notevole per un modello dalla vocazione prevalentemente urbana: la Casa dichiara per la 01 una distanza dal suolo di 213 mm, circa 2 mm in più del valore di riferimento di Volvo XC40, con cerchi standard da 18".

Lynk&Co 01

Lynk&Co 01, abitabilità e bagagliaio

L'abitacolo non ha caratteristiche particolari ma è spazioso: dietro la prima fila ci sono quasi un metro (988-998 mm) sia per le ginocchia sia per la testa, e il sedile è comodo, almeno per i due occupanti laterali. Il terzo deve fare i conti con il tunnel centrale, mentre lo schienale con bracciolo estraibile è ben imbottito in quella zona.

La capacità di carico della Lynk&Co 01 è di 466 litri , pochi più della Volvo XC40 per proseguire con il confronto. La batteria sotto il piano di carico lascia al doppio fondo soltanto lo spazio per un piccolo scomparto comodo per i cavi di ricarica, ma il vano è ampio e regolare e a divano abbattuto la lunghezza utile per il carico arriva a 1.710 mm, mentre il volume massimo al soffitto è di 1.332 litri.

Il bagagliaio della Lynk&Co 01

Il listino di Lynk&Co 01, come accennato, è il massimo della semplicità: l'unico modello proposto in Italia è l'ibrido plug-in l'ibrido plug in, che unisce un motore 1.5 tre cilindri da 143 CV a un elettrico, per una potenza totale di sistema di 197 CV. La trazione è anteriore, il cambio automatico a doppia frizione con sette marce.

Motore Potenza Alimentazione Trasmissione 1.5 PHEV 143+54 CV Benzina+elettrico anteriore, cambio automatico

Lynk&Co 01, le concorrenti con misure simili

Tra i sempre più numerosi SUV compatti, le proposte ibride plug-in sono però ancora una cerchi ristretta. Ecco le rivali della Lynk&Co 01 con misure prossime o poco superiori ai 4,5 metri:

Audi Q3 TFSI e: 4,34 metri

BMW X1 xDrive25e: 4,44 metri

Jeep Compass 4Xe: 4,40 metri

Lexus UX: 4,50 metri

Mercedes GLA 250 e: 4,41 metri

Volkswagen Tiguan eHybrid: 4,51 metri

Volvo XC40 Recharge PHEV: 4,43 metri

