Comprare l'auto nuova? Il momento storico non è certo dei migliori, tra rallentamenti della produzione e inflazione in costante crescita. Così il mercato dell'auto langue e le immatricolazioni in Italia, nonostante timidi segnali di risveglio, rischiano di far segnare il minimo storico. Le vendite di auto benzina e diesel non si riprendono del tutto dal tracollo dei mesi passati, quelle delle elettriche non decollano e solo le ibride sono in costante crescita, con le plug-in a rappresentare una piccola porzione (il 5,2% del mercato) che contiene in sé un modello davvero particolare. E non per il suo stile.

Si tratta della Lynk & Co. 01, SUV "alla spina" della neonata Casa appartenente alla galassia Geely, che non si può comprare. O meglio, si può anche se non è il modo più "giusto" per (non) averlo. La filosofia è infatti quella di Netflix: un abbonamento mensile rinnovabile ogni 30 giorni, con prezzo fisso di 550 euro al mese. A sceglierlo sono stati 930 automobilisti italiani, vale a dire il 15% circa di chi ha optato per powertrain ibridi plug-in.

Possedere o non possedere?

Dietro il SUV svedese c'è la coppia Jeep Renegade e Compass, rispettivamente e 800 e 557 unità vendute a ottobre 2022 mentre la Volvo XC40 (parente stretta della Lynk & Co. 01) è quarta.

E se il segreto della scalata verso la prima posizione della Lynk & Co. 01 fosse proprio il fatto di non appartenere a chi la guida, senza vincolarlo per i canonici 36 mesi di un noleggio a lungo termine? Si compila il form online, si paga e l'auto arriva a domicilio, pronta per essere guidata.

Esattamente come un abbonamento a Netflix o un qualsiasi altro servizio di streaming, con la possibilità di disdirlo mese dopo mese, senza penali o altro. Ma c'è di più: se la condivisione degli account è mal vista dai colossi dello streaming, in quel di Lynk & Co. è uno dei pilastri dell'offerta. Tramite la app ufficiale infatti la 01 può essere messa a disposizione di altri automobilisti dando vita a una sorta di car sharing privato: si parcheggia l'auto in strada, si decide il prezzo, si attiva la condivisione e si ammortizza così la spesa mensile.

Le 10 auto plug-in più vendute in Italia a ottobre 2022

Lynk & Co 01 (930) Jeep Renegade (800) Jeep Compass (557) Volvo XC40 (455) Audi Q3 (242) BMW Serie 2 (198) Mercedes GLA (167) BMW X2 (147) MINI Countryman (146)

Ci vuole la base

Un modello di business nuovo che affascina, ma che da solo non basterebbe a giustificare una tale ascesa in classifica. Qualità e contenuti sono fondamentali e per la Lynk & Co. 01 sono strettamente imparentati con Volvo (anch'essa posseduta da Geely), dalla quale il SUV plug-in riprende la piattaforma CMA, il powertrain e la cura per i dettagli.

E voi che ne dite? L'auto è meglio non possederla?

Il mondo Lynk & Co visto da vicino