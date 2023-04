Lunghezza: 4.680 mm

Larghezza: 1.865 mm

Altezza: 1.700 mm

Passo: 2.800 mm

Bagagliaio: min 432+45 litri/max 1.588+45 litri

Tra i modelli di provenienza cinese che si sono affacciati sul nostro mercato negli ultimi anni, la Aiways U5 è uno dei più interessanti. Importata da Koelliker, ha debuttato due anni fa, convenzionale nelle forme (per chi vuole distinguersi è in arrivo il SUV-Coupé U6) ma originale nel design e con un livello tecnologico che ammicca ai best seller del settore, pur non essendo pienamente premium.

Si tratta infatti di un SUV di taglia media con misure allineate alla concorrenza, sia nella capienza interna sia nella capacità di carico, poco sotto i migliori ma con valori di tutto rispetto.

Aiways U5, le dimensioni

La lunghezza di quasi 4,7 metri, (4.680 mm), colloca di buon diritto la Aiways U5 nel segmento dei SUV medi, il D. Per un modello elettrico il passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, non è particolarmente lungo: misura 2,8 metri che sono una misura quasi standard per un veicolo di questa taglia mentre su molte EV della stessa lunghezza tocca i tre per concedere più spazio alle batterie

La larghezza sfiora gli 1,87 metri (1.865 mm), l'altezza è di 1,70 metri esatti, (1.700 mm), modelli elettrici. Entrambe sono nella media, mentre l'altezza da terra di 150 mm è un po' ridotta per un SUV, anche se le ambizioni fuoristradistiche di questo modello sono in realtà modeste e la trazione è soltanto anteriore.

Aiways U5 Aiways U5

Aiways U5, abitabilità e bagagliaio

Gli interni della Aiways U5 sono nella norma, con alloggiamenti comodi per chi siede ai lati, un po' meno per il posto centrale che ha imbottiture un po' più rigide per lo schienale, con bracciolo integrato, e la seduta. Buono lo spazio per le gambe, sufficiente quello in altezza.

Aiways U5, i sedili

La capienza del bagagliaio di 432 litri è leggermente sotto la media, anche se il vano è ampio e regolare e non deve dividere lo spazio con i cavi di ricarica, che sono alloggiati in quello da 45 litri sotto il cofano anteriore. A divano abbattuto, il volume totale tocca i 1.555 litri, sempre con vano anteriore a parte.

Aiways U5, gli interni e il bagagliaio

Due allestimenti, ma una sola versione. Aiways U5 ha una batteria da 63 kWh e un singolo motore, anteriore, da 204 CV e 310 Nm, e promette un'autonomia che a seconda dell'allestimento oscilla tra i 400 e i 410 km. Un caricatore di bordo standard monofase da 6,6 kW provvede alla ricarica completa in 10 ore, mentre quella fast regge fino a 90 kW di potenza e consente il rifornimento 20%-80% in 35 minuti.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione X-Cite/Prime 204 CV Elettrica Anteriore

Aiways U5, le concorrenti con misure simili

La panoramica dei SUV elettrici da 4,7 metri è già abbastanza generosa e offre per Aiways U5 una buona scelta di concorrenti, anche se quasi tutti si spingono oltre in potenza e prezzo. Ecco quelli confrontabili per dimensioni.