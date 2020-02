Aiways è pronta a presentare la U5 per il mercato europeo in variante definitiva. Il debutto avrebbe dovuto svolgersi durante il Salone di Ginevra, annullato "fisicamente" per il Coronavirus ma comunque in corso sotto forma digitale, dove i partecipanti avrebbero potuto addirittura effettuare un breve test drive di 10 minuti all'interno dello stand.

La prova è rimandata ma tutto sembra pronto per questo nuovo SUV di medie dimensioni, già in vendita in Cina; mentre in Europa la commercializzazione inizierà ad aprile 2020. Così l'azienda diventerà la prima startup cinese a portare un veicolo elettrico in Europa.

In attesa dei dati

Presto dovremmo quindi sapere anche le specifiche tecniche della batteria e i dati relativi all'autonomia. Sarà anche interessante capire se ci sono differenze rispetto alla variante per il mercato cinese. Da approfondire ci sono ancora le modalità di vendita e anche il modo in cui verrà venduta o magari noleggiata.

Al Salone, Aiways avrebbe anche dovuto rivelare più dettagli del suo innovativo modello di business per l'Europa durante la conferenza stampa. Insieme, la Casa e i suoi partner dovrebbero offrire uno strumento unico per possedere un veicolo elettrico che fornirà agli utenti l'esperienza di guida elettrica ad un prezzo più accessibile. Aspettiamo, quindi, tutti i dettagli relativi a questi temi in un comunicato stampa.

Novità interessanti

Infine, la società presenterà in anteprima mondiale il suo nuovissimo concept Aiways U6ion completamente elettrico, ma non si sa ancora nulla a proposito di questo progetto. Alexander Klose, vicepresidente esecutivo di Aiways, ha dichiarato:

"Il Salone di Ginevra rappresenta un'importante pietra miliare per Aiways, visto che non solo annunceremo alcune notizie molto interessanti sui nostri piani per l'Europa, ma anche perché siamo pronti a competere con i migliori, creando una nuova user experience rivoluzionaria grazie alla collaborazione con i nostri partner strategici, che presenteremo proprio durante il salone"

