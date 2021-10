Tra le tante startup cinesi che hanno da poco iniziato a produrre auto elettriche ce n'è una che ha grandi ambizioni e già si presenta sul mercato italiano con un SUV a zero emissioni. Parliamo di Aiways che inizia a vende anche sul nostro mercato la sua U5, SUV medio elettrico con un'autonomia di 410 km e un prezzo base italiano di 42.750 euro.

La distribuzione esclusiva è affidata a Gruppo Koelliker, già importatore di Mitsubishi e SsangYong, che si affida al momento a una rete di 11 concessionarie Aiways pronte ad accogliere le prenotazioni per i primi test drive con personal driver (qui l'elenco). Prossimamente si affiancherà agli showroom fisici anche una piattaforma di e-commerce per la scelta e l'acquisto della U5 online, con l'eventuale consegna sotto casa.

204 CV e 410 km di autonomia

La nuova Aiways U5, che nel 2022 sarà affiancata nel nostro Paese dal SUV coupé elettrico U6, ha una batteria da 63 kWh che le garantisce un'autonomia di 410 km nel ciclo WLTP. Il motore elettrico ha 150 kW di potenza (204 CV) e 310 Nm di coppia massima e il tempo di ricarica della batteria (dal 20% all'80%) da una colonnina fast a corrente continua è stimato in 35 minuti. I due allestimenti di Aiways U5 offerti in Italia sono quello base Xcite da 42.750 euro e in quello premium Prime da 45.500 euro.

Nella dotazione di serie ci sono i principali ADAS e sistemi di guida autonoma di livello 2+, con dodici radar a ultrasuoni, cinque telecamere HD, tre radar a onde millimetriche e due telecamere interne per una visibilità digitale a 360°. A questo si aggiunge l'app dedicata per il controllo da remoto della vettura, gli aggiornamenti softwre online (OtA), tre diversi settaggi di guida, tre livelli di frenata rigenerativa e quadro strumenti e display touch su schermi da 12,3", con connettività Apple CarPlay e EasyConnection-Carbit per Android.

5 anni o 150.000 km di garanzia

Su entrambe le versioni di Aiways U5 c'è una garanzia di 5 anni o 150.000 km, più 5 anni di assistenza stradale. La batteria di trazione ha una garanzia di 8 anni o 150.000 km