La Fisker Karma, berlina rivale - sulla carta - della Tesla Model S, non è mai stata così bella. Se guardando le foto non ve ne siete accorti, questa non è una normale Karma, ma una Revero. All'inizio dell'anno abbiamo visto la Revero GT al Salone di Shanghai ma, all'ultimo Salone di Los Angeles, ha debuttato una versione ancora più sportiva delle berlina ibrida plug-in: la Revero GTS.

"La Karma Revero GTS è una versione speciale della GT che incarna ancora di più il concetto di auto ibrida di lusso" ha dichiarato Lance Zhou, CEO di Karma. “La GTS ha prestazioni migliori, è più bella da guidare e rappresenta un modello fondamentale in ottica di crescita. Tutte le nostre auto sono costruite a mano nel nuovo centro di ricerca e sviluppo Karma da 100 milioni di dollari nel sud della California, centro in cui i clienti, inoltre, possono personalizzare al massimo la propria macchina scegliendo tra tantissime configurazioni possibili."

Fotogallery: Karma Revero GTS

15 Foto

536 CV e più autonomia

Cosa distingue la GTS dalla GT? Prima di tutto dalle prestazioni, con la prima che è di oltre mezzo secondo più rapida nello scatto da 0 a 100 km/h. La Revero GTS ci impiega infatti solo 3,9 secondi, con la macchina che tirerà fino alla velocità massima autolimitata elettronicamente a 210 km/h. Il merito dell'upgrade prestazionale va all'elettronica aggiornata, con gli inverter che trasformano la corrente continua delle batterie in corrente alternata per il doppio motore elettrico. Il tutto viene sopportato da un nuovo cambio a velocità singola e da un sistema di vectoring che invia la coppia là dove ce n'è più bisogno.

Anche l'autonomia è aumentata. La Revero GTS può percorrere fino a 610 km utilizzando il motore a tre cilindri di provenienza BMW per generare elettricità. Quando è completamente carico, il pacco batteria può spingere la macchina per circa 125 km senza avviare il motore termico. Quando lavorano insieme, la potenza totale di 536 CV è la stessa della Revero GT, il che rende ancora più impressionante il lavoro svolto sull'elettronica della GTS che va a migliorarne le prestazioni.

Cambia fuori e dentro

Dall'esterno di distingue per le finiture in fibra di carbonio e per i pannelli ridisegnati nelle forme, mentre dentro cambia tutta l'impostazione del cockpit e della consolle centrale. Rispetto alla GT arrivano tutte le nuove tecnologie di assistenza alla guida tra cui il monitoraggio dell'angolo cieco e il sensore del traffico incrociato. La Karma Revero può adesso anche aggiornarsi over-the-air (OTA).

Karma ha dichiarato che la nuova Revero GTS è già disponibile in preordine a partire da 149.950 dollari (circa 135 mila euro al cambio attuale), con l'inizio della produzione previsto nel primo trimestre del 2020.