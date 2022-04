Nell'attesa del secondo modello, il SUV-coupé U6, che dovrebbe debuttare nei prossimi mesi e andare in produzione entro fine anno, il marchio cinese Aiways ha annunciato novità per U5, quello di forme più classiche con cui ha esordito a fine 2021 sui mercati europei compresa l'Italia.

Gli aggiornamenti del Model Year 2022 non sono di particolare sostanza tranne uno, l'arrivo nella dotazione di serie di un nuovo cavo di ricarica che permetterà di sfruttare le colonnine o le wallbox trifase da 11 kW e rendere il rifornimento più veloce ed efficiente. Per il resto, sono annunciate novità nelle finiture e negli equipaggiamenti. Vediamo quali.

Più scelta di colori

La gamma rimane articolata sulle due versioni Xcite e Prime, a cui corrispondono anche piccole differenze nelle prestazioni e nell'autonomia dovute alla diversa taglia di pneumatici. Nello specifico, la Xcite ha cerchi da 17" e dichiara la massima percorrenza in 410 km, mentre la Prime con ruote da 19" arriva a 400 km.

Le novità sono relative soprattutto ad accessori e colori: questi ultimi passano da 3 a 4 con l'aggiunta del Grigio che si somma alle tinte Bianco Pastello, Light Blue e Aubergine, e possono essere abbinate all'opzione del tetto nero a contrasto che aggiunge un tocco alla moda. Inoltre, i designer del marchio hanno fatto qualche modifica all'antenna della radio digitale per renderla invisibile e rimodellato alcuni elementi secondari.

Per quanto riguarda abitabilità, spazio e prestazioni, tutto resta come prima: Aiways U5 offre 5 posti e un bagagliaio da 469/1.619 litri, un motore anteriore da 150 kW-204 CV e 310 Nm di coppia e una batteria da 63 kWh che si ricarica dal 20% all'80% in corrente continua in 35 minuti.

In vendita da luglio

Il MY 2022 sarà disponibile da luglio con un listino per l'Italia che Aiways non ha ancora specificato, si sa già però che in Germania il prezzo base sarà di 33.325 euro tasse escluse, che qui da noi sarebbero 40.656 con l'Iva. L'attuale listino comprensivo di Iva e MSS parte da 42.750 euro, quindi è presumibile che rimanga allineato.

La dotazione, sempre in Germania, comprende sul livello Xcite climatizzatore dual-zone e vari Adas mentre sul Prime, oltre ai cerchi da 19", ci sono portellone posteriore elettrico con sensore di apertura anti-clip, sensori di parcheggio anteriori e assistenza automatica al parcheggio (APA).