Il Brand cinese low cost Aiways prosegue la sua avanzata in tutta Europa. Dopo essere approdato in numerosi paesi, tra cui anche l'Italia, per il 2022 entra in Croazia, Slovenia e Islanda, portando il SUV U5 all'interno di un mercato sempre più competitivo.

Aiways, fornitore di mobilità personale sostenibile con sede a Shangai, completa così il ventaglio di mercati in cui è disponibile la sua gamma, ora presente in 14 dei più importanti paesi del vecchio continente.

Parola d'ordine SUV

Il primo modello introdotto da Aiways sul mercato europeo è stato il SUV medio U5. Con un prezzo base in Italia di 42.750 euro, dichiara fino a 410 km di autonomia (WLTP) grazie alla batteria, con capacità nella media per il suo segmento, da 61 kWh.

Forte di 204 CV e 310 Nm di coppia è dotato di serie di tutti i più moderni sistemi ADAS di Livello 2+, con dodici radar a ultrasuoni, cinque telecamere HD, tre radar a onde millimetriche e due telecamere interne per una visibilità digitale a 360°.

A questo si aggiunge il controllo remoto di tutte le funzioni via app, la possibilità di ricevere aggiornamenti online (OTA) e un sistema di infotainment con Apple Carplay composto da 2 schermi touch di generose dimensioni da 12,3 pollici.

Se poi la carrozzeria SUV tradizionale non dovesse fare al caso vostro, nei prossimi mesi la Casa cinese dovrebbe introdurre sul mercato il nuovo SUV coupé U6.

Avanzata rapida

Le auto elettriche low cost stanno acquistando numerosi consensi in tutto il territorio europeo. Questo grazie, e soprattutto, alla semplicità produttiva dei powertrain a 0 emissioni, molto più semplici da realizzare rispetto ai motori a combustione.

Acquistare oggi un'auto cinese è diventato molto più "sicuro" che in passato. Tutti i più classici dubbi, inerenti per esempio l'affidabilità del mezzo sul lungo periodo o la futura rivendibilità, oggi acquisiscono una sempre minore importanza in fase di scelta, per via di una sempre più costante uniformità tecnologica. In poche parole, guidare quotidianamente un veicolo cinese non è mai stato semplice come oggi.