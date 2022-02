Aiways è uno degli ultimi marchi approdati sul mercato italiano: fondato a Shanghai nel 2017, fa parte del gruppo di nuovi brand produttori di veicoli elettrici che la milanese Koelliker ha iniziato a importare e distribuire nel 2021.

Ora, dopo l'esordio con il SUV medio U5, in commercio dall'autunno scorso, per il primo semestre 2022 è in arrivo un secondo modello, essenzialmente una variante dal profilo sportivo che cavalca il filone dei SUV Coupé già trasposto in ambito elettrico da Audi con le varie e-tron Sportback e da Volvo con C40.

Ecco le novità Aiways 2022:

Aiways U6

Annunciato poco dopo il debutto del marchio in Italia, con una rete di punti vendita per ora concentrate nel nordest ma in fase di ampliamento, Aiways U6 è l'alternativa più accattivante e attuale a U5, di cui dovrebbe condividere la sostanza senza particolari sorprese.

La Casa dichiara infatti una lunghezza di 4,73 metri, appena 5 cm rispetto a U5, dovuta alla carrozzeria più slanciata, che come spesso accade in questo caso favorisce anche l'aerodinamica, (il Cx è pari a 0.27) con buoni effetti sull'autonomia ancor più che sulle prestazioni. Anche il bagagliaio dovrebbe superare i 432 litri di U5.

Sebbene sia ai primi posti nella lista dei SUV in arrivo nel 2022, finora Aiways si è visto soltanto in veste di concept, ma con linee e forme che hanno tutta l'aria di essere già quelle finali.

Aiways U6 concept

Se come appare ovvio la meccanica confermerà i numeri di U5, avremo una batteria da 63 kWh e un motore anteriore da 204 CV e 310 Nm, mentre a percorrenza con una carica (in corrente continua gestisce oltre 90 kW di potenza e possono bastare 35' per passare dal 20 all'80% della capacità) potrebbe aumentare oltre i 410 km WLTP omologati per U5 proprio grazie alla linea più efficiente.