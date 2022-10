Peugeot prepara una nuova fase del suo percorso evolutivo: cosa ci riserverà negli anni a venire, infatti, potremo intuirlo osservando la concept car Inception, preludio alla trasformazione elettrica della gamma che diventerà interamente a zero emissioni entro la fine del decennio.

Nel frattempo, però, il 2023 ci offrirà ulteriori tappe di avvicinamento, con l'arrivo in commercio delle varianti elettriche di 308 e 308 SW e il lancio dei primi motori mild hybrid, che si vedranno dapprima sui SUV 3008 e 5008. L'anno inizierà, tuttavia, con l'arrivo sulle strade dell'ultima nata, la crossover 408. Inoltre, ci sarà l'importante aggiornamento tecnico della e-208.

Ecco le novità Peugeot per il 2022:

Peugeot e-208 2024

La "piccola" di famiglia è ormai in commercio da tre anni nelle versioni con motori endotermici ed elettrici, ma per il momento non sembra esserci in vista nessun restyling di metà carriera.

Ci sarà invece l'annunciato upgrade tecnico della e-208, che riceverà dai modelli superiori una nuova batteria leggermente più capiente e in un motore potenziato, oltre a ulteriori efficientamenti che miglioreranno i consumi e l'autonomia.

Peugeot e-208 2022

Questo aggiornamento segue quello del 2021 che ha già visto la percorrenza della piccola francese crescere di una ventina di km, ma stavolta è più radicale: batteria a 400 Volt da 51 kWh (48,1 effettivi), potenza di 115 kW e l'autonomia che arriva a 400 km (+38 km) grazie a un consumo medio ridotto a 12 kWh/100 km. Sarà su strada nella seconda parte dell'anno nuovo con la gamma 2024 che però non prevede per ora novità sulle altre 208.

Stranamente, la Casa non ha per ora annunciato la stessa modifica per il SUV 2008, che nasce sulla medesima base, anche se a rigor di logica non dovrebbe arrivare molto più tardi, probabilmente per la prima metà del 2024.

Nome Peugeot e-208 Carrozzeria berlina Motori elettrica Data di arrivo settembre 2023 Prezzi da comunicare

Peugeot e-308

La Peugeot e-308, in arrivo nelle due varianti berlina e SW, segnerà il debutto della propulsione 100% elettrica nella gamma medio-alta di Peugeot, completando un listino in cui già compaiono le ibride plug-in nei due livelli di potenza da 180 e 225 CV.

Peugeot e-308 SW 2023

La batteria al Nickel-Manganese-Cobalto da 400 V e 51 kWh di capacità installata (intorno ai 48 effettivi) promette 400 km di autonomia con consumi medi WLTP inferiori ai 13 kWh/100km e alimenta un motore con potenza massima di 115 kW, 156 CV, in sostanza lo stesso powertrain che poco dopo arriverà anche sulla e-208.

Nome Peugeot e-308 ed e-308 SW Carrozzeria berlina 5 porte e SW Motori elettrico Data di arrivo prima metà 2023 Prezzi da comunicare

Peugeot 408

Il fantomatico quarto modello della famiglia della 308/3008 di cui si vociferava insistentemente da oltre un anno si è rivelato essere... una nuova "400". Svelata in primavera, la Peugeot 408 riprende la piattaforma delle compatte nella variante di passo più generoso, 2,79 metri, per una lunghezza di 4,69 metri dissimulata da una carrozzeria crossover, slanciata e a ruote alte che ricorda un po' l'altrettanto recente Citroen C5 X.

Peugeot 408 2023

Con il recente rilascio dei listini, la Peugeot 408 ha aperto l'ordinabilità, anche se le consegne avverranno a partire dal gennaio 2023. Quanto ai motori, i primi a listino sono il benzina 1.2 turbo da 130 CV e gli ibridi plug-in da 180 e 225 CV, ma la Casa ha confermato che più avanti sarà presentata la versione elettrica e-408. Si attende poi anche l'arrivo dei motori mild hybrid al debutto su 3008 e 5008, ma non è confermato che accada già entro l'anno prossimo.

Nome Peugeot 3008 Cross (no nconfermato) Carrozzeria crossover-coupé Motori benzina, diesel, benzina ibrido plug-in Data di arrivo luglio 2022 Prezzi da 33.800 euro

Peugeot 3008 e 5008 MHEV

La gamma Peugeot fino ad oggi non ha previsto "mezze misure", nel senso che ha incluso motori a benzina e Diesel oppure direttamente "alla spina", con ibridi ed elettrici. La via di mezzo è in arrivo con l'inizio dell'anno su 3008 e 5008, i primi a proporre anche un livello base di elettrificazione che a seguire, ma con data da destinarsi, arriverà anche su altri modelli tra cui il terzo SUV della famiglia, 2008, le berline e i crossover.

Peugeot 3008 e 5008 mild hybrid

Le versioni mild hyibrid portano al debutto il nuovo powertrain sviluppato da Stellantis che ruota intorno a un innovativo cambio a doppia frizione elettrificato abbinato a un nuovo motore benzina PureTech da 136 CV. La batteria da 48 V che si ricarica in marcia offre un surplus di coppia ai bassi regimi e promette di abbattere i consumi del 15%, inoltre a piena carica può consentire la marcia elettrica in città per circa 1 km.