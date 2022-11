Il 2023 sarà per Skoda soprattutto un anno di consolidamento, ma questo non significa che non vedremo delle novità: al contrario, ci saranno parecchie anteprime di modelli che saranno fisicamente disponibili dall'anno successivo, quando prenderà il via il vero rinnovamento dell'offerta e dell'immagine stessa de brand.

Gli arrivi veri e propri riguarderanno le elettriche: assisteremo infatti al debutto in concessionaria di Enyaq Coupé e al lancio della variante RS iV sulla Enyaq. Dopodiché la Casa presenterà i restyling di Kamiq e Scala e anticiperà immagini e prime informazioni sulle nuove generazioni di Superb e Kodiaq. In più potrebbe "scappare" qualche preview del SUV compatto elettrico che però ufficialmente è previsto non prima del 2024.

Ecco dunque le novità Skoda per il 2023:

Skoda Kamiq restyling

Il B-SUV Kamiq è uno dei modelli su cui la Casa ceca punta di più. Il facelift atteso nella seconda metà del 2023, con arrivo in concessionaria dall'inizio dell'anno seguente, sarà leggero, concentrato probabilmente più sulla caratterizzazione degli allestimenti. Dovrebbe poi essere tra i primi modelli ad adottare il nuovo logo, che inizierà a essere utilizzato appunto nel 2024.

Skoda Kamiq restyling, foto spia

Quanto ai motori della rinnovata Skoda Kamiq, dovrebbero essere confermati i 1.0 e 1.5 TSI a benzina con potenze comprese tra 95 e 150 CV, mentre non è sicuro che ci siano ancora le varianti a metano 1.0 G-TEC.

Nome Skoda Kamiq Carrozzeria SUV Motori Benzina, metano (da confermare) Data di arrivo Seconda metà 2023 (lancio) Prezzi da confermare

Skoda Scala restyling

Il fatto che il facelift di Skoda Scala arrivi in contemporanea con quello di Kamiq non è casuale: i due modelli nascono sulla stessa base, la piattaforma MQB A0, e condividono anche motori e tecnologia, quindi anche le evoluzioni sono parallele. La berlina compatta non si è ancora vista in veste mascherata, per lo meno non in modo riconoscibile, ma anche per lei il ritocco sarà sostanzialmente leggero.

Skoda Scala 2019

Anche per i motori il discorso è il medesimo: si attendono le conferme dei motori a benzina TSI 1.0 e 1.5, mentre la sorte delle interessanti varianti a metano 1.0 G-TEC, comunque destinate ad essere abbandonate in futuro, dipenderanno dal mercato e dall'evoluzione dei costi del carburante che in questo momento ne compromettono la convenienza.

Nome Skoda Scala Carrozzeria Berlina a 5 porte Motori Benzina, metano (da confermare) Data di arrivo Seconda metà 2023 (lancio) Prezzi da confermare

Skoda Enyaq Coupé iV

Sembra strano, ma pur essendo stato presentato nel gennaio scorso e reso ordinabile ormai da diversi mesi, il secondo nuovo modello elettrico Skoda ossia il SUV Enyaq Coupé iV arriverà effettivamente sulle strade soltanto tra la fine di dicembre e l'inizio del 2023.

Skoda Enyaq Coupé iV RS

Lungo 4,65 metri e con 570 litri di bagagliaio, versioni a trazione posteriore o integrale a due motori, batterie da 58 o 77 kWh e potenze da 179 fino a 299 CV per la verisone RS iV, è in vendita a partire da 49.900 euro.

Nome Skoda Enyaq Coupé iV Carrozzeria SUV Coupé Motori Elettrici, 1 o 2 Data di arrivo Gennaio 2023 Prezzi da 49.000 a 64.950 euro

Skoda Enyaq RS iV

Primo modello della nuova generazione elettrica Skoda, il SUV Enyaq è stato anche il primo a debuttare, ma per quanto riguarda la versione ad alte prestazioni RS, è stata anticipata dalla variante coupé che ce l'ha già in listino.

Skoda Enyaq RS

L'equilibrio sarà ripristinato, come già annunciato, nei primi mesi del 2023, quando il top di gamma arriverà anche nella disponibilità del SUV familiare con prime consegne dopo l'estate. Stessa formula, batteria da 77 kWh, doppio motore e circa 300 CV di picco. L'abbigliamento prevede cerchi da 20" o 21" e caratterizzazione estetica, le prestazioni sono assicurate da una velocità massima di 180 km/h e da un programma aggiuntivo per la gestione della trazione.

Nome Skoda Enyaq RS iV Carrozzeria SUV compatto Motori Elettrici Data di arrivo Marzo 2023 (consegne dall'autunno) Prezzi da 65.000 euro circa (da confermare)

Skoda Superb

Della nuova ammiraglia Skoda Superb si parla già da oltre un anno e ora c'è la conferma: la quarta generazione sarà presentata nella seconda metà dell'anno con commercializzazione prevista però per il 2024. Nascerà sulla piattaforma MQB Evo e riproporrà le due configurazioni berlina e station wagon come sulle ultime due.

Nuova Skoda Superb, le foto spia

Le prime informazioni trapelate parlano di misure ancora aumentate rispetto ai quasi 4,90 metri per 1,86 dell'attuale, di un maggior ricorso alle motorizzazioni ibride, anche plug-in. Molto probabile l'abbandono definitivo dei cambi manuali.

Nome Skoda Superb Carrozzeria Berlina 4p e Station Wagon Motori Benzina mild e plug-in hybrid, diesel (da confermare) Data di arrivo Settembre 2023 (presentazione) Prezzi -

Skoda Kodiaq

Il calendario delle novità 2023 per quanto riguarda Skoda si completerà sempre nella seconda metà del l'anno con la presentazione dell'erede di Kodiaq. La seconda generazione del SUV a sette posti sarà tutta nuova, realizzata sulla piattaforma a motore trasversale MQB Evo.

Skoda Kodiaq restyling 2021

Come per Superb, sarà probabilmente più grande e spaziosa, con motorizzazioni "più elettrificate". In commercio, però, arriverà sempre nel 2024.