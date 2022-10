Skoda espande la sua linea di modelli RS. A pochi mesi dalla presentazione della Enyaq RS in versione coupé, la Casa boema ha applicato la stessa ricetta sportiva sulla variante SUV.

Dotata sempre di due motori elettrici e di un look aggressivo, la Skoda si aggiungerà al listino nelle prossime settimane con prezzi non distanti dai 65.000 euro necessari per la Coupé RS.

Assetto dinamico

La caratteristica principale della Enyaq RS è il powertrain con doppio motore elettrico da 300 CV e 460 Nm abbinato alla batteria da 82 kWh.

Le prestazioni sono in linea con la versione coupé, con uno 0-100 km/h di 6,5 secondi e una velocità massima limitata a 180 km/h (20 km/h in più rispetto agli altri allestimenti dell’Enyaq. L’autonomia è di 500 km nel ciclo combinato WLTP, con la possibilità di ricaricare in DC fino a 135 kW (11 kW in AC) e passare così dal 10% all’80% in 36 minuti.

Oltre alla potenza pura, l’RS si affida a sospensioni sportive e a uno sterzo con taratura specifica. Per aumentare ulteriormente la dinamicità di guida si può richiedere l’Adaptive Chassis Control, mentre alle modalità di guida Eco, Comfort, Normal e Sport si aggiunge la Traction. Quest’ultima massimizza la trazione sui terreni più scivolosi fino a 20 km/h sfruttando il grip della trazione integrale.

Tecnologia e sicurezza

Più bassa (di 15 mm sull’avantreno e 10 mm al retrotreno) rispetto alle altre Enyaq, l’RS si riconosce subito per i numerosi dettagli in nero lucido sul frontale e sul portellone, mentre le minigonne in tinta carrozzeria fanno sembrare l’auto ancora più incollata all’asfalto. Non mancano i loghi RS e fari full LED Matrix, oltre alla calandra Crystal Face illuminata da 131 LED.

I cerchi in lega sono da 20” (21” su richiesta), mentre tra le tinte si può scegliere anche la Mamba Green, un’esclusiva dedicata ai soli modelli RS.

La sportività si ritrova anche nell’abitacolo, con modanature in stile fibra di carbonio che rivestono parte della plancia e dei pannelli delle portiere.

I sedili in pelle e microfibra Suedia con cuciture a contrasto hanno il logo RS sui poggiatesta, mentre la dotazione è completa e comprende il sistema d’infotainment da 13”, il tetto panoramico, il climatizzatore automatico tri-zona, le luci d’ambiente LED e la Phone Box per la ricarica wireless dello smartphone.

Infine, sul fronte della sicurezza troviamo nove airbag, il Proactive Occupant Protection (attiva i pretensionatori delle cinture e chiude i finestrini in caso di possibile incidente), il Travel Assist, il cruise control adattativo, il Traffic Jam Assist, la frenata d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti e il mantenimento attivo della corsia.

A pagamento si può avere il Parking Assist con Trained Parking. In quest’ultimo caso, la Skoda può “ricordare” una parte di un percorso specifico (il viale di casa, ad esempio) e parcheggiarsi autonomamente.