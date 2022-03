Se si pensa a un'auto per famiglie, una volta esisteva solo una risposta in termini di carrozzeria: "Station Wagon". Più di recente il mercato si è spostato verso la guida rialzata e oggi sono i SUV a rendere di più l'idea di auto comoda, spaziosa e adatta alle famiglie. Idea che però viene meno quando si tratta di SUV Coupé, solitamente più indirizzati verso la sportività al prezzo di qualche centimetro di spazio e qualche litro di bagagliaio in meno.

Non è questo però il caso di Skoda, che con la Enyaq Coupé ha voluto dimostrare che dare all'occhio "la propria parte" per chi cerca una coda bassa non significa necessariamente ridurre la praticità di un SUV. Ve la racconto in dettaglio nella prova su strada della più potente RS iV, con trazione integrale e 300 CV complessivi, nel video qui sopra.

Clicca per leggere:

Esterni | Interni | Guida | Ricarica | Curiosità | Prezzi

Esterni

Il nuovo corso stilistico di Skoda, dai tratti visivamente molto aggressivi, ha già creato un certo "family feeling" nella gamma, e la Enyaq iV in variante Coupé ne fa pienamente parte condividendo il design con la gemella SUV tradizionale.

A cambiare principalmente è il posteriore, perché ovviamente qui c'è un tetto discendente che termina con un piccolo spoiler "ducktail", fra l'altro con un lunotto panoramico che si estende per tutta la lunghezza del tettuccio garantendo sempre una gran quantità di luce all'abitacolo.

Per il resto la Skoda Enyaq Coupé rimane sostanzialmente identica alla Enyaq SUV nelle proporzioni, oltre che nei dettagli stilistici - come la grandezza dei cerchioni (da 19 a 21 pollici) o la forma tagliente dei gruppi ottici a LED. A proposito, anche nella Coupé è disponibile l'optional del Crystal Face con i 130 LED che illuminano la calandra, rendendola particolarmente appariscente.

Interni

Quando si entra nell'abitacolo non si può non notare immediatamente il già citato tetto in vetro panoramico che prosegue fino al lunotto (che comunque rimane diviso dal resto del cielo con una traversa posteriore).

Davanti lo spazio si fa notare subito dalla grandezza visiva dell'abitacolo, ma anche per dettagli a cui non si fa caso immediatamente - come la distanza fra la spalla e la portiera.

I materiali sono morbidi e piacevoli al tatto quasi in ogni angolo, compreso in basso dove si appoggia il ginocchio quando si guida, e anche la plastica è di buona fattura così come gli assemblaggi.

Il cockpit davanti al guidatore è semplice nelle grafiche e di dimensioni contenute (ma ben integrato nella plancia), a contrasto con l'infotainment da 13" che svetta al centro dell'abitacolo. Il software è aggiornato alla nuova generazione ME3, che offre numerose novità hi-tech come il parcheggio automatico con memoria delle manovre effettuate e gli aggiornamenti OTA (Over the air), senza dimenticare Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Rimangono comunque alcuni tasti fisici per selezionare le funzioni più frequenti, come la schermata del climatizzatore, il dispositivo ADAS di monitoraggio e mantenimento della corsia, ma anche per il selettore del cambio.

Per quanto riguarda lo spazio posteriore, anche chi tocca il metro e novanta di altezza non avrà problemi né con i piedi né con le ginocchia grazie al passo allungato, ma nemmeno con la testa nonostante la presenza del tetto in vetro.

Il bagagliaio invece perde circa 15 litri rispetto alla Enyaq tradizionale, per una capienza complessiva di 570 litri.

Guida

Come detto all'inizio, ho potuto provare la Enyaq Coupé in versione RS, la più potente della gamma con 300 CV complessivi e 460 Nm di coppia. Qui i motori sono due, uno per ogni asse, e ciò significa trazione integrale. Nel pianale dell'auto invece trova posto la batteria, che nel caso della RS è di 77 kWh effettivi - lo stesso schema meccanico della versione denominata "iV 80x" - ma è disponibile nello stesso taglio con la sola trazione posteriore. Altrimenti si può optare per la più piccola "iV 60", anche in questo caso con un solo motore al posteriore.

Prendendo in considerazione un'uso da "auto familiare", la Enyaq se la cava bene in tutte le situazioni: l'isolamento acustico - che sulle silenziose elettriche è ancora più importante - è ben curato, non si sentono né fruscii aerodinamici né rotolamento delle gomme, e la fluidità di marcia è di alto livello.

C'è da dire anche che la Enyaq Coupé è una vettura comoda a livello di sospensioni, capaci di filtrare bene le asperità anche se con i cerchi da 21 pollici, come nella vettura in prova, si riduce un po' la capacità di assorbimento nelle buche più secche.

In termini di aiuti alla guida, si può contare su tutta la gamma dispositivi del gruppo Volkswagen e ciò significa avere a disposizione una serie completa di sistemi ben tarati, naturali negli interventi e capaci di assistere realmente chi guida facilitandone la guida. Mi riferisco in particolar modo al Travel Assist, che fa lavorare in sinergia il Lane Assist (le cui traiettorie sono molto precise) e il cruise control adattivo con lettore dei segnali stradali: fra questi e il volante capacitivo che non richiede "mini-interventi" per "confermare la propria attenzione", la guida in autostrada diventa un piacere.

Non per ultimo, anche se Skoda (così come tutti i brand del Gruppo VW) non offre la guida one-pedal, la rigenerazione può essere automatica - sfruttando il radar per la distanza da chi precede e la previsione della conformazione della strada, in termini di salite e discese - mentre il pedale del freno è leggermente spugnoso, ma non troppo distante da un'auto tradizionale. Per farla breve, chi non è abituato sentirà la differenza, ma ci si abituerà in fretta.

Se ci si focalizza sul mero senso della sigla RS, allora la situazione cambia: in modalità Sport la Enyaq Coupé da 300 CV (220 kW) diventa più reattiva sia di sterzo che di acceleratore, in questo caso fermando il cronometro a 6,5" per coprire lo 0-100 km/h. La velocità massima invece è di 180 km/h, e cioè 20 km/h in più rispetto alla velocità di punta della versione "standard" iV 80x da 265 CV (195 kW).

Le prestazioni riescono a dare soddisfazioni anche a fronte di un peso di circa 2.200 kg in ordine di marcia, e gli ammortizzatori a controllo elettronico aiutano a gestire la mole anche nelle curve (e le palette per selezionare la frenata rigenerativa su tre livelli a piacimento sono un plus), ma per quanto veloce sia lo sterzo c'è sempre un minimo ritardo nell'inserimento in curva. Va detto però che Skoda non ha pensato la Enyaq Coupé come rivale di SUV sportivi, e dunque la guida sportiva non è un punto centrale nemmeno per la variante RS che si "limita" ad essere "la più potente in gamma".

Nella percorso di prova non ho potuto effettuare un test approfondito di consumi, ma per dare un'idea con la Enyaq Coupé RS in modalità Normal ho registrato circa 21 kWh/100 km in un percorso di circa 100 km in extraurbano, fra i 70 i 110 km/h di velocità codice, togliendomi però qualche sfizio in accelerazione di tanto in tanto.

Ricarica

L'autonomia della Enyaq Coupé RS nel ciclo WLTP è di 504 km e in generale la forma da Coupé permette un chilometraggio massimo leggermente superiore alla sorella più squadrata a parità di motorizzazioni, grazie a un Cx più basso (0,234).

Parlando però di ricarica, in corrente alternata ci si ferma a 11 kW di potenza massima, mentre in corrente continua si possono toccare i 125 kW per uno 0-80% in 36 minuti - a livello teorico, per capirci, significherebbe guadagnare fino a 100 km di autonomia ogni 6 minuti.

Tipo di ricarica Tempo di attesa 2.3 kW (Domestica) 39,5 ore 7,4 kW (Wallbox) 12 ore 11 kW (Wallbox) 8 ore 125 kW (DC) 36 minuti (80%)

Curiosità

Per gli interni ho parlato di una grande attenzione per i dettagli e per la qualità, ma non è tutto perché Skoda ha dato importanza anche al fattore dell'ecostenibilità.

Per esempio, uno dei motivi per cui la pelle è piacevole al tatto è il trattamento con estratti naturali da foglie di ulivo anziché con agenti chimici. Oppure i tessuti con fibre naturali e sintetiche da riciclo, così come la plastica riciclata dal PET per le bottiglie d'acqua.

Prezzi

Skoda non ha ancora ufficializzato i prezzi per la Enyaq in variante Coupé, ma in generale si parla di un listino che potrebbe partire da circa 45.000 euro per la versione iV 60 a singolo motore e trazione posteriore (sulla Coupé la iV 50 non sarà disponibile), arrivando a circa 60.000 euro per la top di gamma RS, che di base ha lo stesso taglio di batteria della iV 80x con doppio motore e trazione integrale. Le consegne ai concessionari dovrebbero iniziare intorno ad autunno 2022.