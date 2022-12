Pur avendo annunciato un'autentica rivoluzione che lo porterà a elettrificare completamente la gamma entro pochi anni, il brand Jaguar ha vissuto un 2022 relativamente tranquillo, scandito soltanto dall'arrivo di motorizzazioni ibride, ma senza nuovi modelli.

Anche per il 2023 le cose continueranno su questa falsariga, tanto che per ora l'unica notizia è l'arrivo dell'edizione speciale della F-Type che celebra i 75 anni della dinastia XK e che sarà anche quella del commiato per la sportiva. Dopodiché si attende l'inizio della nuova era, che dovrebbe iniziare con il lancio di addirittura tre nuovi SUV elettrici tra il 2024 e il 2026.

Ecco quindi le novità Jaguar attese nel 2023:

Jaguar J-Pace

Con la transizione elettrica Jaguar punta a salire ancora di livello ed entrare in concorrenza diretta con marchi extra lusso come Bentley, superando il gap proprio con la nuova gamma elettrica che dovrebbe esordire commercialmente nel 2024 con il SUV medio-superiore Jaguar J-Pace di cui ci aspettiamo un'anteprima nel 2023.

Jaguar F-Pace

Come è noto già dall'anno scorso, il progetto originale per questo modello è stato spostato dalla piattaforma della nuova Range Rover a quella 100% elettrica da cui prenderà vita la nuova gamma. Quindi, più che un completamento di F-Pace, sarà l'alter-ego a batteria, affiancata da altri due SUV, uno compatto e uno più grande con fino a 7 posti.

Nome Jaguar J-Pace Carrozzeria SUV Motori Elettrici Data di arrivo Seconda metà 2023 (possibile anteprima) Prezzi -

Jaguar F-Type 75 Special Edition

Jaguar sta celebrando i suoi modelli più performanti con edizioni speciali che rappresento le ultime tappe dell'addio ai motori endotermici. Dopo la F-Pace SVR 1988 dedicata al trionfo a Le Mans di 35 anni fa, la prossima in elenco è la F-Type 75, che festeggia il compleanno della dinastia a cui appartiene, iniziata nel 1948 con la XK120.

Jaguar F-Type 75 Roadster

Jaguar proporrà questo allestimento speciale con tre motori, il 2.0 a 4 cilindri da 300 CV, il 5.0 V8 da 450 CV e per chi desidera il massimo, il V8 sovralimentato della F-Type R da 575 CV e 700 Nm, che scatta da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e ha una velocità massima di 300 km/h.