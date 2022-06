Nel 1988 la Jaguar XJR-9 LM compiva un’impresa storica vincendo la 24 Ore di Le Mans davanti alle quotate Porsche 962C.

A distanza di 34 anni, per celebrare quell’iconica vittoria la Casa inglese ha realizzato la F-Pace SVR Edition 1988, la prima edizione a tiratura limitata del SUV che sarà prodotta in appena 394 esemplari per tutto il mondo, proprio come il numero di giri percorsi dalla vettura da competizione.

I colori che hanno fatto la storia

Studiata dal team Special Vehicle Operations (la divisione interna che si occupa delle Jaguar personalizzate), la Edition 1988 è chiaramente distinguibile per la speciale tinta Midnight Amethyst Gloss (realizzata combinando 40 colori diversi) e per i cerchi in lega da 22” Champagne Gold Satin. Il particolare abbinamento cromatico non è casuale, ma si rifà esattamente alla livrea della XJR-9 LM.

Insieme alle ruote, l’estetica delle 394 F-Pace SVR è contraddistinta dagli inserti Sunset Gold Satin presenti sulla carrozzeria e nell’abitacolo. Ovviamente non mancano i loghi “Edition 1988” sia fuori che dentro alla Jaguar, mentre il pacchetto Black Pack di serie completa il tutto con dettagli in nero lucido su calotte degli specchietti, pinze freno, coprimozzi e la “R” nella placchetta SVR.

Velocissima e completa di tutto

Gli interni esaltano ulteriormente il lusso presente nella F-Pace SVR di partenza. Sulla Edition 1988 troviamo finiture in fibra di carbonio e sedili Performance rivestiti in pelle Ebony e dettagli in Sunset Gold Satin. Il volante, invece, mette insieme gli inserti in oro con quelli in nero lucido.

Nella dotazione della Jaguar, tra i vari accessori, troviamo il tetto panoramico a scorrimento, l’head-up display e il sistema d’infotainment Pivi Pro che integra Amazon Alexa e la navigazione what3words.

Nessuna modifica per il motore. Anche la SVR Edition 1988 è mossa dal 5.0 V8 sovralimentato da 550 CV capace di spingere il SUV da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e di raggiungere i 286 km/h.

L’edizione speciale della F-Pace verrà mostrata per la prima volta dall’8 al 12 giugno durante la 24 Ore di Le Mans e tornerà a farsi vedere dal 23 al 26 giugno in occasione del Goodwood Festival of Speed.