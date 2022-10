Si sta per chiudere un’era in casa Jaguar. Il costruttore inglese ha annunciato da tempo i suoi piani per l’elettrificazione che porteranno a cambiamenti radicali nella gamma.

A farne le spese sarà anche la F-Type, la sportiva che dal 2013 occupa un posto importante nel listino del marchio. Per salutare il modello nel suo ultimo anno di produzione, Jaguar ha preparato l’edizione speciale 75 che omaggia i 75 anni dal lancio della XK120, l’auto di serie più veloce del 1948.

Celebra la storia

La F-Type 75 riguarda sia la versione Coupé che la Convertible. Entrambe si distinguono per la tinta Giola Green metallic (disponibile come optional solo per questa edizione speciale) e per i badge che raffigurano la silhouette della F-Type e che sono riportati sulla carrozzeria e nell’abitacolo.

Nella dotazione sono inclusi anche fari full LED, cerchi in lega da 20” con finiture nere e interni in pelle Windsor. A bordo troviamo anche le modanature del Black Pack e il confermato quadro strumenti da 12,3” con grafica specifica.

Per quanto riguarda l’assetto, l’edizione speciale ha di serie gli ammortizzatori a controllo elettronico Adaptive Dynamics e il differenziale posteriore attivo. La variante R, invece, ha un setup specifico ancora più rigido e improntato alle prestazioni pure.

Fino a 575 CV per la più cattiva

La versione 75 sarà abbinabile a tre motorizzazioni. La prima è la 2.0 4 cilindri da 300 CV, mentre salendo di livello è disponibile la 5.0 V8 da 450 CV. Chi desidera il massimo, però, può optare per la F-Type R con V8 sovralimentato da 575 CV e 700 Nm, uno scatto 0-100 km/h di 3,5 secondi e una velocità massima di 300 km/h.

Le prime consegne della F-Type 75 inizieranno a gennaio 2023 con prezzi da circa 68.000 sterline (77.000 euro) e una disponibilità per l’Italia ancora da annunciare.

Come detto, il 2023 sarà l’ultimo anno in cui vedremo la F-Type, mentre nel 2025 Jaguar venderà solo auto elettriche.