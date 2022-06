Il futuro di Jaguar si delinea sempre di più. Negli ultimi mesi la Casa aveva rilasciato alcune indiscrezioni sulle prossime evoluzioni della propria gamma, che dovrebbe essere composta per lo più di SUV elettrici a partire dal 2024.

Recentemente in un'intervista il numero uno del Brand, Thierry Bolloré, si è lasciato sfuggire alcune indiscrezioni che hanno permesso di chiarire l'obiettivo finale del suo progetto: far diventare il Giaguaro un marchio quasi di extra lusso, verso territori fino a oggi inesplorati e toccati soltanto da alcuni altri brand inglesi di altissimo livello, come Bentley.

Il piano

Per raggiungere i suoi obiettivi, Jaguar dovrebbe lanciare non meno di tre SUV di lusso di fascia alta entro il 2025. Il trio di nuove auto dovrebbe essere basato su una piattaforma nuova di zecca ed equipaggiato esclusivamente con powertrain elettrici.

Il modello entry-level dovrebbe essere un piccolo SUV a due o quattro porte che, secondo indiscrezioni vicine alla Casa, ma non ufficiali, dovrebbe avere un prezzo di partenza compreso tra i 95.000 e i 105.000 euro. Le versioni più economiche dovrebbero essere dotate di un solo motore elettrico posteriore, mentre le top di gamma dovrebbero essere equipaggiate con una configurazione a doppio motore e trazione integrale.

Jaguar J-Pace

Il modello di punta della nuova gamma Jaguar dovrebbe essere un SUV più lungo di 20 cm rispetto all'entry-level. Secondo le stesse indiscrezioni, dovrebbe essere equipaggiato esclusivamente con un powertrain composto da due motori e offerto a un prezzo di partenza di circa 145.000 euro. Un veicolo che, dotato di tutti gli optional disponibili a listino e nella versione più potente SVR, potrebbe toccare un prezzo di 230.000 euro. Jaguar dovrebbe sviluppare questo SUV principalmente per la Cina e gli Stati Uniti e non è ancora chiaro se in futuro sarà offerto anche in Europa.

La piattaforma comune

Alla base di queste tre nuove Jaguar elettriche dovrebbe esserci una nuovissima piattaforma attualmente nota con il nome in codice "Panthera". Ancora in fase di sviluppo in questo momento, dovrebbe avere un'architettura a 800 volt, connettività cloud e tutta la tecnologia necessaria per funzioni di guida semiautonoma di livello 2 e 3.

Questa nuova piattaforma dovrebbe essere sviluppata congiuntamente con il fornitore e produttore di componenti Magna, che attualmente assembla la Jaguar I-Pace. I componenti e le tecnologie dei tre nuovi SUV dovrebbero poi essere utilizzati anche per altri nuovi modelli Jaguar, in base alle ultime affermazioni di Bolloré.