La F-Type occupa un posto speciale nella famiglia Jaguar. Erede indiretta della celebre E-Type di oltre mezzo secolo fa, la sportiva inglese è destinata a cambiare radicalmente nei prossimi anni sulla spinta dell’elettrificazione che coinvolgerà tutta la gamma del marchio.

Prima di allora, però, il brand festeggerà i 75 anni delle sue sportive con una F-Type speciale, pronta ad essere lanciata sul mercato mondiale nei prossimi mesi.

L’ultimo saluto all’F-Type

Ad anticipare l’arrivo di una nuova F-Type è nientemeno che Thierry Bolloré, il ceo di Jaguar Land Rover, durante un’intervista ad Auto Express:

“Ci avviciniamo al 2023 e festeggeremo presto i 75 anni nella produzione di sportive Jaguar. La F-Type attuale sarà l’ultima coupé con motore termico e vogliamo celebrare a dovere la sua storia”.

Non è chiaro se la Casa stia lavorando a un allestimento speciale o a una versione meccanicamente ancora più evoluta rispetto alla già cattivissima R. L’impressione, però, è che quest’ultima declinazione dell’F-Type attirerà le attenzioni di tanti collezionisti.

Si lavora al futuro

Terminati i festeggiamenti per la F-Type, Jaguar concentrerà tutti i suoi sforzi sulla transizione elettrica. Come svelato dallo stesso Bolloré, le nuove Jaguar impiegheranno un’inedita piattaforma (attualmente ancora in fase di sviluppo) e si posizioneranno ancora più alto nel mercato, con un prezzo di partenza superiore ai 100.000 euro.

2021 Jaguar F-Type Heritage 60

Oltre al passaggio all’elettrico, le Jaguar saranno contraddistinte da un design completamente nuovo. E non saranno solo SUV e crossover: la Casa, infatti, punta a tenere in vita anche sportive e berline di lusso per continuare la sfida a distanza con le rivali tedesche.

Un primo assaggio del futuro del Giaguaro lo avremo entro la fine del 2024 con la presentazione dei primi modelli della nuova gamma (in cui sopravviverà solo la I-Pace). Nel 2025, invece, il piano di Jaguar diventerà pienamente operativo col via alle vendite.