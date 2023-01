Il 2022 è stato per Lotus l'anno dell'avvicendamento, nel corso del quale la factory inglese ha presentato l'ultimo modello endotermico, la Emira, e lanciato i primi elettrici, iniziando con la hypercar Evija per proseguire con l'importantissimo SUV Eletre.

Quest'ultimo rappresenta tutta una serie di "prime volte" per il marchio: primo SUV, primo modello a quattro porte, primo destinato a fare grandi numeri, etc.

Proprio da Eletre, quindi, si riparte per un 2023 che ne vedrà l'effettivo arrivo in commercio anche con la versione R potenziata a 900 CV annunciata di recente. Inoltre, si attende il primo reveal della successiva novità, la berlina "Type 133" che potrebbe chiamarsi Envya.

Ecco quindi le novità Lotus per il 2023:

Lotus Envya

Il nome Envya per il momento non è confermato, anche se l'indiscrezione sembra provenga dai corridoi della stessa Lotus, ma quel che è certo è che il secondo modello elettrico Lotus sta arrivando. Si tratterà di una berlina sportiva, finora conosciuta come Type 133, di dimensioni generose e costruita sulla stessa base di Eletre (Type 132) e con i medesimi powertrain.

Lotus Envya (Type 133)

Gli stessi rumors confermano che l'auto è in realtà in calendario come MY 2025, e che il prossimo anno ne vedremo con molta probabilità la presentazione. Per questo la consideriamo tra le novità 2023, anche se per il lancio si andrà decisamente all'anno seguente. Attese varianti da 600 e 900 CV come su Eletre, con autonomie simili, tra i 500 e i 600 km.

Nome Lotus Envya Carrozzeria Berlina Motori Elettrici Data di arrivo Fine 2023 (possibile presentazione) Prezzi -

Lotus Eletre

Il primo modello non canonico per Lotus, trascurando la propulsione elettrica che ha debuttato con la hypercar Evija, è virtualmente arrivato. Sul sito ufficiale sono infatti pubblicati la gamma e anche i prezzi del SUV, anche se le cifre sono ancora provvisorie e in attesa della definitiva omologazione e per ora sono aperti i preordini.

Lotus Eletre

Lungo oltre 5,10 metri e con passo che supera i tre, 688 litri di bagagliaio più 48 del vano anteriore, Eletre è disponibile in tre versioni: si parte con il modello base a doppio motore da 610 CV, 0-100 in 4,5 secondi e 600 km di autonomia che scendono a 580 sulla S, un allestimento più vistoso con cerchi da 22". Al vertice c'è la R, che sprigiona 675 kW, 918 CV, meno di tre secondi da 0 a 100 km/h e 500 km di autonomia.