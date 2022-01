Questa primavera Lotus entrerà nella storia presentando il suo primo SUV in assoluto, un SUV elettrico attualmente conosciuto con il nome in codice "Type 132". Sarà seguito da una coupé a quattro porte (Type 133) e da un crossover più piccolo (Tipo 134) che arriveranno nei prossimi anni, insieme ad un'auto sportiva (Type 135) in arrivo nel 2026. Tutti saranno elettrici fin dal lancio, la Emira - lo ricordiamo - è l'ultima vettura con motore a combustione dell'azienda.

Mentre i primi tre prossimi veicoli elettrici saranno costruiti a Wuhan, in Cina, la macchina ad alte prestazioni sarà assemblata in casa, a Hethel. Nonostante manchino anni al debutto, Lotus è impaziente di fornire un primo assaggio della Type 135, destinata a generare una versione Alpine equivalente.

Una due posti con zero emissioni

Ecco quindi il teaser che ricorda un po' la Esprit. Sembra essere una due posti a giudicare dalla linea del tetto fortemente inclinata, tuttavia dovrebbe essere spaziosa e pratica (per gli standard delle auto sportive) grazie alla piattaforma EV su misura (un'architettura E-Sport di nuova concezione).

Proprio questa auto - per ora senza nome - sarà una sorte di "successore spirituale" dell'Elise, che si è ritirata il mese scorso dopo 25 anni di produzione.

Aspettando il 2026

Il nuovo modello si posizionerà sotto l'hypercar Evija e dovrebbe essere disponibile in versioni a motore singolo e doppio. A seconda della configurazione, la piattaforma sarà progettata per potenze che variano tra 469 e 872 CV, nonché trazione posteriore e integrale.

La sua struttura sarà del 37 percento più leggera rispetto a quella dell'Emira, mentre le batterie potrebbero essere posizionate dietro i sedili, come un'auto a motore centrale. Sappiamo già che la piattaforma è in fase di sviluppo per ospitare pacchi batteria da 66,4 kWh e 99,6 kWh, con un'autonomia stimata tra i 483 a i 724 chilometri con una singola carica.

Ulteriori e più esatti dettagli saranno divulgati nei prossimi anni, prima del rilascio confermato del 2026.