Si chiude un’era per Lotus: la Casa inglese ha prodotto gli ultimi esemplari di Elise, Exige ed Evora. Il brand ha celebrato i tre iconici modelli con una foto di gruppo destinata a entrare nei libri di storia dell’auto.

Termina così un periodo lungo quasi 26 anni, inaugurato da Elise ed Exige nel 1996 e proseguito con l’Evora verso la fine degli anni ’00. In questo modo Lotus si prepara a un futuro solo elettrico.

L’ultimo capitolo

I 51.378 modelli prodotti in totale hanno rappresentato quasi la metà di tutte le Lotus prodotte in 73 anni di storia. Inoltre, 9.715 auto sono state prodotte per marchi “clienti” come GM e Tesla, con quest’ultima che nel 2008 lanciò la Roadster, il suo primo modello elettrico basato proprio sul telaio di un’Elise.

Le prime generazioni di Elise ed Exige sono state prodotte in una piccola sala dell’impianto di Hethel, nel Regno Unito, insieme alla Esprit. Le nuove linee di assemblaggio costruite nel 2000, invece, hanno accompagnato la realizzazione di decine di migliaia di esemplari e saranno completamente ricostruite per accogliere l’Emira, la cui produzione inizierà nella primavera 2022.

Prima l’Emira, poi l’elettrico

Le ultime tre Lotus sono destinate alla collezione privata del marchio. L’Elise è una Sport 240 Final Edition gialla ed è l’ultima di 35.124 modelli prodotti. Ci sono poi l’Exige, una Cup 430 Final Edition in Heritage Racing Green (esemplare numero 10.497) e l’Evora GT430 Dark Metallic Grey numero 6.117.

Matt Windle, Managing Director di Lotus, saluta così le tre icone:

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato negli anni su Elise, Exige ed Evora e che nei prossimi mesi produrranno le prime Emira ed Evija. Ringrazio anche tutti i clienti che hanno scelto con passione ed entusiasmo i tre modelli nel corso dei 26 anni. Ora siamo proiettati verso il futuro, con Emira ed Evija che introdurranno una generazione di modelli efficienti e votati alla guida autonoma. Inoltre, non vediamo l’ora di avviare del tutto la nostra strategia Vision80”.

L’Emira sarà l’ultima Lotus con motore termico e rappresenterà un punto di passaggio importante verso la conversione al full electric. Oltre all’hypercar Evija, entro il 2026 debutteranno quattro nuovi modelli elettrici, tra cui due SUV a batteria.