Quante novità può avere in un solo anno un marchio iper-specializzato come Lotus? Di solito non più di una o due, ma per la Casa di Hethel questo 2022 è un anno importantissimo che sancisce l'inizio di un grande cambiamento.

A partire dalla primavera, infatti, assisteremo quasi contemporaneamente al lancio dell'ultimo modello "tradizionale" con motori a benzina, la supercar Emira, e dei primi due elettrici. Uno di questi, la hypercar Evija, proseguirà la tradizione delle sportive leggere e performanti, mentre l'altra novità, il SUV a batteria noto come Typ 132, aprirà una fase di espansione del marchio in segmenti finora inediti.

Ecco quindi le novità Lotus per il 2022:

Lotus Emira

I primi contatti con Lotus Emira, statici e non, sono arrivati alla fine del 2021, quando sono stati aperti gli ordini per l'edizione di lancio che sarà l'unica a venire prodotta nel corso del 2022, con consegne a partire da aprile.

La Lotus Emira guidata a Laguna Seca da Jenson Button

Ultima esponente della tradizione Lotus, questa 2 posti molto compatta prevede due motori, un V6 di origine Toyota da 400 CV, che sarà in consegna per primo, e un 2.0 4 cilindri fornito da Mercedes-AMG con potenza di 360 CV. Mancano ancora i prezzi ufficiali ma sappiamo che la First Edition V6, al vertice del listino, dovrebbe aggirarsi su poco più di 100.000 euro.

Nome Lotus Emira Carrozzeria Coupè Motori Benzina Data di arrivo Aprile 2022 Prezzi Da confermare

Lotus Evija

La Lotus Evija, prima hypercar elettrica della Casa, è stata presentata tra il 2019 e il 2020 con consegne inizialmente previste per l'inizio del 2021 ma inizio della produzione dei 130 esemplari previsti posticipato al secondo semestre così come l'arrivo delle primissime auto a casa dei clienti, a regime da quest'anno. Quindi, la consideriamo parte del calendario delle novità 2022.

Lotus Evija, la supercar elettrica Made in Hethel

Lotus Evija ha 4 motori elettrici che sviluppano in tutto 2.000 CV e un'autonomia dichiarata nel ciclo misto WLTP di 346 km, un peso di circa 1.700 kg e tocca i 320 km/h.

Nome Lotus Evija Carrozzeria Berlinetta Motori Elettrici Data di arrivo In consegna Prezzo 2.000.000 di euro

Lotus SUV

La nuova proprietà di Lotus ha deciso di sfruttare in modo più ampio il fascino e la fama del marchio facendolo uscire dalla nicchia delle sportive quasi più da pista che da strada, e il modello ideale per iniziare questo nuovo corso non poteva che essere un SUV elettrico, indicato come Typ 132, a cui seguirà una berlina. Dunque, anche Lotus compare nella lista dei SUV attesi per il 2022.

Lotus SUV foto spia

Sui dettagli si sa ancora poco, salvo che il nuovo modello non nasce propri oda zero ma si appoggia sulla piattaforma Premium del Gruppo Geely, che controlla anche Volvo, quindi sarà imparentato con le prossime elettriche del marchio svedese. Il sistema elettrico avrà batterie ad alta capacità con tensione di 800 V e ricarica fast fino a 350 kW, ma in più il SUV avrà raffinate soluzioni di aerodinamica attiva.