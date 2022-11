La nuova era del marchio smart è iniziata lo scorso anno con l'accordo tra il Gruppo Mercedes e il colosso cinese Geely, che ne ha acquisito il 50%. Primo atto, il SUV smart #1, presentato dapprima come prototipo e poi lanciato in questo 2022, atteso sulle nostre strade all'inizio del prossimo anno nelle versioni normali e Brabus.

Nemmeno il tempo di farci l'occhio, però, ed ecco che il brand rincarerà la dose con un modello di segmento C, uscendo definitivamente dai suoi confini di costruttore auto di piccole dimensioni.

Ecco le novità smart per il 2023

smart #1

L'attesa non è stata delusa: alla concept car del 2021 ha fatto seguito un modello di serie battezzato smart #1, primo esponete di una gamma che a quanto pare punta ad una crescita importante. Lungo 4,3 metri, con quattro porte e buoni spazi, il SUV elettrico che prende indirettamente il posto della forfour è il più grande modello prodotto finora dal brand nato nel '98 dall'alleanza tra Mercedes e Swatch.

smart #1 smart #1 Brabus

La gamma per ora è composta da due versioni: alla base c'è quella "base" con motore singolo posteriore, 272 CV e allestimenti Pro+ e Premium, oltre all'edizione lancio. Al top c'è la Brabus con un motore anche per le ruote davanti e 428 CV complessivi. La batteria è da 66 kWh per entrambe, l'autonomia da 400 a 440 km e potenza di ricarica fino a 150 kW.

Nome smart #1 Carrozzeria SUV Motori Elettrici, 1 o 2 Data di arrivo inizio 2023 Prezzi Da 40.650 a 48.450 euro

smart #3

Che l'offerta della rediviva smart sia destinata ad ampliarsi verso l'alto è confermato dalle prime notizie sul prossimo modello che a quanto pare andrà ad arricchire il calendario delle novità 2023. Indicato con il nome di smart #3, è un secondo SUV di taglia superiore, con lunghezza intorno ai 4,5 metri quindi un pieno segmento C.

smart #3 la foto "apparsa" su Instagram

Per ora la prima immagine è "scappata" tramite i social network e non c'è nulla di ufficiale, anche se l'aspetto appare già definitivo e una linea da SUV-coupé molto slanciata. Di certo si sa che la gamma smart si svilupperà sulla piattaforma modulare SEA (Sustainable Experience Architecture) sviluppata da Geely, con passo variabile da 2,75 a 3,02 metri e la possibilità di ospitare differenti tipologie di batterie e motori.