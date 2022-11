Con la smart #1 la Casa tedesca ha iniziato un nuovo corso, fatto di modelli solo elettrici - come già avveniva con fortwo e forfour - dalle dimensioni ben più generose che in passato. In futuro quindi arriveranno modelli con lunghezze superiori ai 4 metri. Modelli come la smart #3, comparsa a sopresa sul web con foto ufficiali uscite ben prima rispetto a quanto programmato.

I social giocano brutti scherzi, si sa, e così il prossimo SUV elettrico smart si mostra senza veli e senza camuffature, mostrando uno stile in linea con quello della #1. Anche se non mancano novità.

Quasi coupé?

Gli scatti comparsi sul Instagram mostrano la vista della smart #3 di 3/4 anteriore e di posteriore pieno, dando l'impressione di trovarci davanti a una sorta di SUV/coupé. Il tetto infatti sembra scendere in maniera graduale verso la coda.

Ci sono poi numerosi punti di contatto con la #1 come le luci anteriori unite dalla sottile linea luminosa, anche se i proiettori principali sembrano avere una firma luminosa differente. La stessa cosa avviene al posteriore: striscia illuminata a percorrere tutto il portellone a dare poi vita alle luci principali.

Differente è invece il tetto: sulla smart #1 infatti, grazie al trattamento bicolore, sembra quasi "appoggiato" sulla carrozzeria mentre sulla #3 lo stile è più classico.

Non ci sono immagini degli interni, ma per quanto riguarda stile e tecnologie ci aspettiamo un'impostazione molto simile a quella della #1, con sottile strumentazione digitale e grande monitor touch al centro per l'infotainment, da gestire anche tramite l'assistente vocale evoluta.

Gli interni della smart #1

La differenza principale tra i due modelli sarà però rappresentato dalle dimensioni: i 4,27 metri della #1 infatti dovrebbero essere superati di slancio, con una lunghezza che - si mormora - dovrebbe assestarsi sui 4,5 metri. Misure che avvicinano il prossimo SUV elettrico smart alla Volkswagen ID.5, anch'essa caratterizzata da forme da coupé.

smart #3 Volkswagen ID.5

Famiglia allargata

Le foto della smart #3 confermano quanto già sapevamo: la Casa si prepara ad aggiornare il proprio listino con modelli completamente inediti e caratterizzati da misure da famiglia, distanziandosi quindi in maniera netta rispetto a quanto fatto fino a ora.

smart #1

Una gamma completa che condividerà la piattaforma modulare SEA (Sustainable Experience Architecture) sviluppata da Geely, in grado di variare il proprio passo da un minimo di 2,75 a un massimo di 3,02 metri e ospitare differenti tipologie di batterie e motori.

Sulla #1 per esempio ci sono batterie da 66 kWh a celle prismatiche ad alimentare o solo un motore posteriore o, nel caso della versione Brabus, due motori (uno per ciascun asse). L'autonomia massima è di 440 km.

La domanda ora è: quando arriverà la smart #3? Non ci sono mai stati annunci ufficiali ma vedendola così, in versione apparentemente definitiva, ci aspettiamo un debutto nel corso del 2023.