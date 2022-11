La smart è cresciuta e, dopo aver conquistato con la fortwo il segmento delle city car biposto, propone il suo primo SUV elettrico che prende il nome di smart #1.

Nata dalla joint venture tra la tedesca Mercedes-Benz e la cinese Geely, la "nuova smart" rappresenta lo sviluppo del marchio che vuole offrire un'intera gamma di auto elettriche, puntando a un pubblico nuovo e posizionandosi in un'inedita fascia di mercato.

Ma qual è esattamente il nuovo posizionamento di smart? A quale pubblico si rivolge il SUV elettrico di smart? Quali sono le concorrenti che va ad affrontare anche sul mercato italiano con un listino base di 40.650 euro? Scopriamolo assieme.

Stile smart e spazio da lounge

La prima cosa da notare è che la smart #1 spicca nel panorama dei SUV e crossover elettrici per alcune caratteristiche uniche. In primo luogo c'è uno stile moderno e originale che, sviluppato da un team euro-cinese sotto la direzione di Gorden Wagener, intende "posizionare smart come marchio leader nel design".

Le forme e le proporzioni della smart #1, così come le dotazioni e le misure esterne e interne, sono infatti pensate per piacere a quella clientela che cerca un'elettrica compatta e abitabile, a suo agio sia in città che fuori. Particolarmente interessante è il dato dei 4,27 metri di lunghezza sviluppati sul pianale nativo elettrico, misure esterne da segmento B che contengono all'interno una "lounge luminosa, spaziosa e modulare" che permette a cinque persone di viaggiare nel confort.

Per smart la #1 non si concentra su competitor diretti o indiretti, ma ha come sfida principale quella di "rendere sempre più accessibile la mobilità full electric e garantire un’esperienza d’uso e una tenuta del valore nel tempo, che rispetti l’investimento che un cliente smart decide di fare". Detto questo, occorre però riportare una breve lista delle concorrenti di smart #1 nel mercato delle auto elettriche.

La smart#1 e le concorrenti: classifica per lunghezza

Modello Lunghezza Citroen e-C4 4,36 m Cupra Born 4,32 m Peugeot e-2008 4,30 m MG4 4,28 m smart #1 4,27 m Volkswagen ID.3 4,26 m Renault Megane E-Tech Electric 4,21 m Hyunda Kona Electric 4,20 m Opel Mokka-e 4,15 m DS 3 E-Tense 4,11 m Jeep Avenger 4,08 m

Dalla tabella che trovate sopra è facile capire come la smart #1 si posizioni al centro della classifica per lunghezza, con i suoi 4,27 metri a cavallo tra le segmento B e le segmento C più compatte, ma con un favorevole rapporto tra dimensioni esterne e abitabilità interna.

Per chi cerca potenza e flessibilità di ricarica

Da non sottovalutare è poi il lato più squisitamente tecnico di smart #1, SUV a batteria che pone particolare accento sulla potenza, già dalla versione d'accesso a trazione posteriore che sviluppa 272 CV. Nessuna concorrente fa altrettanto in questo particolare segmento EV e la smart #1 Brabus a trazione integrale da 428 CV raggiunge livelli di sportività sconosciuti alla concorrenza. Basta citare i 3.9 secondi per scattare da 0 a 100 km/h.

Un'altra unicità è la capacità di smart #1 di ricaricare la batteria in corrente continua a oltre 150 kW (dal 10% all'80% in meno di 30 minuti) e in corrente alternata fino a 22 kW (dal 10% all'80% in meno di 3 ore) per poter sfruttare al massimo le wallbox più diffuse.

La smart#1 e le concorrenti: classifica per potenza

Modello Potenza massima smart #1 428 CV Cupra Born 231 CV Renault Megane E-Tech Electric 218 CV Hyunda Kona Electric 204 CV MG4 204 CV Volkswagen ID.3 204 CV Jeep Avenger 156 CV DS 3 E-Tense 155 CV Citroen e-C4 136 CV Opel Mokka-e 136 CV Peugeot e-2008 136 CV

Ciò non significa però che la smart #1 sia rivolta solo a una clientela che cerca velocità e accelerazione. Nella prima smart rialzata a batteria c'è molto di più, in particolare "un'esperienza di mobilità senza preoccupazioni". L'obiettivo dichiarato della nuova smart è quello di piacere a professionisti urbani, famiglie giovani e avanguardisti sempre aperti alla novità, perché smart #1 "è uno statement, la scelta intelligente di chi vuole interpretare lo spirito della mobilità di oggi".

Personalizzabile e iper connessa per la massima libertà

Particolarmente evoluto è infatti l'ecosistema digitale creato per questa evoluzione del marchio smart che a partire dalla #1 offre un'architettura informatica che garantisce aggiornamenti dinamici da remoto (Over-the-Air) per oltre il 70% delle unità di controllo.

Altro aspetto fondamentale per smart è quello della personalizzazione, ovvero la capacità dell'auto di riflettere gusti, scelte e stati d'animo del proprietario, dal momento dell'acquisto a quello dell'utilizzo. Per questo è prevista su smart #1 un'interfaccia utente personalizzabile con avatar dedicato e comandi vocali, basato sull'intelligenza artificiale e connesso al cloud. Il tutto concentrato nel quadro strumenti digitale e nel sistema di infotainment sviluppato da ECARX per smart con lo scopo di integrare in maniera fluida hardware e software.

L'idea stessa di un veicolo iper connesso si riflette nella capacità di smart #1 di offrire tanta tecnologia con un'interfaccia che semplifica, libera e "rende umana, calda e divertente" l'interazione. Un esempio di questa voglia di offrire viene dalla chiave di tutte le smart #1 che è digitale, smaterializzata e condivisibile attraverso l'app "hello smart" sul telefono. Ma la parola d'ordine in smart è libertà e così ogni cliente può scegliere di avere, oltre alla digital key, anche la chiave fisica con l'opzione di un telecomando da tenere in tasca.

Comprarla online

Anche l'ordine e l'acquisto di smart #1 rientrano in quelle nuove modalità pensate per un pubblico evoluto e appunto "smart" anche sul fronte dei nuovi modelli di vendita. Vediamo come funziona. La modalità online con un pre-ordine da 500 euro totalmente rimborsabili (qui la pagina dei pre-ordini) si ottiene un voucher per opzionare la propria vettura, scegliendo tra le versioni Pro+, Premium e Brabus e sfruttando il configuratore sul sito ufficiale.

In pratica il cliente ha la possibilità di fare tutto online, dalla prenotazione all'acquisto, dalla sottoscrizione al noleggio, potendo contare sui servizi finanziari di ALD e sulle transazioni di pagamento gestite da Deutsche Bank.

Dopo la Cina, dove è già in vendita, la Germania sarà il primo Paese europeo a convertire i pre-ordini in ordini veri e proprio, a partire da gennaio 2023. Gli altri mercati europei seguiranno nel corso del primo semestre.

Comprarla da un agente della rete smart

Smart è anche il primo brand a essere passato da un modello di distribuzione tradizionale a un vero modello omnichannel che permette al cliente di scegliere come comprarla. Oltre all'acquisto online con consegna presso l'agente scelto, il cliente può affidarsi infatti all'assistenza di un agente della rete smart, con la possibilità di cambiare tutte le volte che vorrà da una modalità all’altra, scegliendo come e quando farsi assistere.

Lucio Tropea, ceo di smart Italia descrive così il nuovo sistema di vendita "che mette come sempre lo smartista al centro di un’offerta trasparente, completa e con tempi di consegna certi".

"Online, parzialmente o totalmente assistiti dall’esperienza del nostro network di agenti sul territorio, abbiamo voluto inaugurare questa nuova era introducendo logiche contemporanee, abilitate dalla migliore tecnologia per la gestione del processo di vendita. Allo stesso tempo, la competenza dei nostri agenti, forte di una radicata cultura di servizio premium tipicamente smart, è pronta ad accompagnare i clienti nel processo di acquisto, dall’ordine alla consegna.”

Più di 400 km di autonomia

Come detto, la smart #1 non è pensata solo per l'utilizzo urbano o nelle metropoli, ma è adatta anche a chi utilizza l'autostrada o vuole guidarla in un fine settimana fuori città. Con un pieno della batteria da 66 kWh (nominali), uguale per tutte le versioni, l'autonomia omologata nel ciclo WLTP è compresa tra i 400 e i 440 km.

La smart#1 e le concorrenti: classifica per autonomia (WLTP)

Modello Autonomia massima Capacità massima batteria (nominale) Cupra Born 552 km 77 kWh Volkswagen ID.3 552 km 77 kWh Hyunda Kona Electric 484 km 64 kWh Renault Megane E-Tech Electric 470 km 60 kWh MG4 450 km (64 kWh) smart #1 440 km (66 kWh) DS 3 E-Tense 404 km (50 kWh) Jeep Avenger 400 km 51 kWh Citroen e-C4 357 km (50 kWh) Peugeot e-2008 345 km (50 kWh) Opel Mokka-e 339 km (50 kWh)

Un range in linea con le principali concorrenti e che anche nell'utilizzo reale su strada promette di soddisfare le più comuni esigenze in fatto di spostamenti quotidiani e non solo.

Da 40.650 euro (meno incentivo statale)

I 40.650 euro della smart #1 in allestimento Pro+, quello di accesso alla gamma, rientra nella media degli altri SUV elettrici disponibili sul mercato, con una dotazione già piuttosto ricca. Di serie ci sono infatti i fari a LED, i cerchi da 19", le maniglie elettriche a scomparsa, il tetto apribile panoramico, oltre alla telecamera a 360 gradi con sensori di parcheggio, il climatizzatore bi-zona, i sedili anteriori riscaldati e la ricarica in corrente continua da 150 kW (7,4 kW in corrente alternata, 22 kW opzionale).

La smart#1 e le concorrenti: classifica per prezzo

Modello Prezzo base MG4 29.990 euro Volkswagen ID.3 35.000 euro Opel Mokka-e 35.347 euro Jeep Avenger 36.000 euro circa Hyunda Kona Electric 36.750 euro Renault Megane E-Tech Electric 36.800 euro Citroen e-C4 37.800 euro smart #1 40.650 euro Cupra Born 41,100 euro Peugeot e-2008 41.280 euro DS 3 E-Tense 41.550 euro

Con questo prezzo di listino la smart #1 Pro+ rientra nel limite di spesa dei 42.700 euro fissato come tetto per poter ottenere gli incentivi statali fino a un massimo di 7.500 euro con rottamazione.

Service e garanzia

Per l'assistenza sulla #1 il cliente può contare sulla rete service di smart gestita da Mercedes-Benz che si occupa anche della logistica ricambi.

A livello di garanzia la smart #1 si segnala per la presenza di una garanzia di 8 anni sul powertrain e sui componenti ad alta tensione, 3 anni di garanzia totale e 3 anni di manutenzioni ordinarie e straordinarie sempre incluse (compresi i materiali di consumo. I tagliandi sono previsti ogni 2 anni.