Ci sono auto che, più di altre, una volta presentate sono destinate a cambiare le cose, per sempre. È sicuramente ciò che succede con la smart #1, SUV compatto elettrico che scrive una nuova pagina del fortunato brand, oggi in joint-venture tra Daimler e Geely.

Dunque nuovo progetto, nuova piattaforma, nuovo posizionamento e tanta tecnologia inedita. Ecco perché il nome #1: è l'inizio di un ulteriore capitolo.

Va da sé che un'auto così innovativa e diversa da tutte le altre solletichi la curiosità e l'interesse del pubblico, ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di dedicarle un episodio del nostro format F.A.Q, Frequently Auto Questions, all'interno del quale raccogliamo le risposte alle domande più frequenti.

L'auto protagonista

Come anticipato, con la #1 si apre una nuova era per smart. La Casa, che ha una gamma 100% elettrica già da qualche anno, punta su un SUV di dimensioni compatte (è lungo 4,27 metri) dallo stile personale e moderno e capace di ospitare comodamente 5 adulti.

Si tratta, difatti, della smart più spaziosa e accogliente in assoluto. Il merito è da attribuire alla piattaforma nativa elettrica, che consente di ottimizzare la volumetria interna senza compromessi (esempi sono il tunnel centrale piatto, il divano scorrevole oppure la presenza di un "frunk", un bagagliaio anteriore).

Dentro, l'atmosfera che si respira è senza dubbio premium. Nel design, minimale e d'avanguardia, con il grande display centrale che ospita un sistema d'infotainment originale, mai visto prima, ma anche nei materiali, di altissima qualità in ogni parte dell'abitacolo.

E poi c'è la meccanica. Le versioni Pro+ e Premium hanno un motore montato sull'asse posteriore da 272 CV, mentre la più sportiva Brabus arriva fino a 428 CV, diventando di fatto la smart più potente in assoluto.

Insomma, la smart #1 ha tutte le carte in regola per interessare un pubblico più ampio che mai. Ed ecco che abbiamo subito pensato a F.A.Q.!

Frequently Auto Questions

Già, ma cosa è F.A.Q? È l'acronimo di Frequently Asked Questions, cioè "domande poste frequentemente".

Si tratta, in altre parole, di quella serie domande che, all'interno di un sito o di un motore di ricerca, viene stilata tenendo conto dei bisogni più frequenti del lettore.

Ecco, partendo proprio da tale principio, abbiamo deciso di realizzare un format che risponde direttamente alle "Frequently Auto Questions" in relazione a un particolare modello.

Dalle ricerche Google più cliccate possiamo perciò intercettare cosa viene chiesto più spesso e, di conseguenza, studiare risposte chiare e immediate.

Ovviamente non può poi mancare l'interazione sui social con tutti i nostri amici follower, sempre attenti e curiosi. E allora, scriveteci in privato su Instagram o rispondendo alla storia in evidenza. O perché no, magari su TikTok. Scatenatevi!

Quali saranno le domande più frequenti sulla smart #1? Rimanete collegati, presto arrivano le risposte!