smart apre ufficialmente la fase di pre-ordini del crossover elettrico #1. Dopo la presentazione della Launch Edition dello scorso maggio, il marchio ha definito nei dettagli il listino e i prezzi.

La #1 si può già ordinare con un voucher rimborsabile del valore di 500 euro per poi concludere l’acquisto in concessionaria. Al tempo stesso, sul sito ufficiale è stato inaugurato il configuratore online per costruire da zero il proprio esemplare.

Tutti gli allestimenti

Il listino parte con la Pro+ da 40.650 euro che include già il tetto panoramico fisso, la telecamera a 360°, l’Highway Assist, il climatizzatore automatico bi-zona e i sedili anteriori riscaldati.

Salendo di prezzo, a 44.150 euro troviamo l’allestimento Premium che riceve il caricatore di bordo in corrente alternata fino a 22 kW (è 7,4 kW nella Pro+), i fari LED Matrix Cybersparks con abbaglianti attivi, l’head-up display da 10”, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e l’assistenza al parcheggio automatica.

Il top di gamma è rappresentato dalla Brabus che si riconosce subito per lo stile più sportivo della carrozzeria e per i sedili in pelle scamosciata in microfibra. Il prezzo di listino è di 48.150 euro per la Brabus.

Nel configuratore ufficiale è ancora disponibile la versione Launch Edition. Con 150 esemplari previsti per l’Italia (1.000 per tutta Europa), questo allestimento parte da 45.450 euro e si caratterizza per la tinta digital white con finiture a contrasto matt gold e cerchi in lega da 19”.

La dotazione di bordo comprende rivestimenti in pelle e tessuto tecnico total white, tetto panoramico e il badge “launch edition 1 of 1000”. Inoltre, sono presenti i fari Matrix LED Cybersparks con abbaglianti attivi e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Fino a 428 CV

Tutte le smart #1 sono dotate di una batteria da 66 kWh. Ciò che cambia è la potenza che varia dai 272 CV di Pro+, Premium e Launch Edition fino ai 428 CV della Brabus, la quale scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. La velocità massima è limitata a 180 km/h per tutti i modelli, mentre l’autonomia nel ciclo combinato WLTP è di 420 km per Pro+, Premium e Launch Edition e 400 km per la Brabus.

Smart fa sapere che le operazioni finanziamento saranno gestite da Deutsche Bank, mentre presto saranno attive le offerte di noleggio di ALD.