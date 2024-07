In concomitanza con l'estate, smart lancia un'offerta che permette di noleggiare le #1 e #3 con chilometraggio illimitato.

Si chiama "smart mobility rent no limits" ed è pensata per soddisfare le esigenze di chi percorre lunghe distanze e desidera massimizzare i vantaggi dell'elettrico (autonomia fino a 455 km e ricarica in AC fino a 22 kW / DC fino a 150 kW).

Noleggio a chilometraggio illimitato, cosa è incluso

L'offerta smart mobility rent no limits include nel canone l'immatricolazione e la messa su strada; la RC Auto; l'assicurazione personale e infortuni; la tutela legale; l'esonero parziale da responsabilità per incendio, furto e danni al veicolo.

Nel noleggio di smart ci sono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la gestione delle multe e il servizio clienti sempre disponibile.

Quanto costa noleggiare una smart #1 o #3

I canoni di noleggio variano in base all'anticipo che si versa, al tempo di noleggio e all'allestimento che si sceglie. La nuova offerta con chilometraggio illimitato dura sempre 48 mesi e, per esempio, nel caso della smart #1 i costi (validi fino al 31 luglio 2024, salvo variazioni di listino) sono:

Anticipo 0 Anticipo 5.000 euro Anticipo 7.500 euro #1 Pro 529 euro 424 euro 372 euro #1 Pro+ 614 euro 510 euro 458 euro #1 Premium 636 euro 531 euro 479 euro #1 Brabus 700 euro 596 euro 544 euro #1 Launch Edition 642 euro 537 euro 485 euro #1 Pulse 652 euro 548 euro 496 euro

Come servizio aggiuntivo, anche sulla #3, si possono scegliere quattro pneumatici winter premium (48 mesi, 35 euro al mese).

smart #1

I canoni di noleggio con chilometraggio illimitato per la smart #3 sono: