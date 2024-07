Il gruppo cinese Chery sta definendo il lancio in Europa, e in particolare nel mercato italiano: tra i modelli proposti, il SUV Omoda 5 con motorizzazione a benzina, proposto in offerta di lancio fino alla fine di agosto. Vediamo i dettagli.

La Omoda 5 con il 4 cilindri 1.6 TGDI turbo benzina da 147 CV e coppia massima di 278 Nm, abbinato ad un cambio doppia frizione a 7 marce, è offerta in due varianti: Comfort da 27.000 euro, e Premium da 29.000 euro. Quest’ultimo allestimento comprende dotazioni aggiuntive, come telecamera a 360 gradi ad alta definizione, tetto apribile elettrico, clima bi-zona, volante riscaldabile e sistema audio Sony a 8 altoparlanti.

Fino al 31 agosto, sarà possibile acquista la versione Premium allo stesso prezzo della Comfort, ossia 2.000 euro in meno di vantaggio cliente. Il finanziamento proposto da CA Auto Bank, che include una polizza furto e incendio, prevede un anticipo di 9.709 euro, con 35 rate da 199 euro/mese (TAN 4,95%, TAEG 6,00%).

Questa offerta è valida per contratti sottoscritti solo presso la rete di vendita ufficiale Omoda & Jaecoo, che è in continua espansione.

Vantaggi

La nuova Omoda 5 si presenta con un prezzo concorrenziale per la categoria, e i 2.000 euro di sconto permettono di accedere subito alla versione con la migliore dotazione di accessori; anche la rata mensile è contenuta, con tassi agevolati e polizza assicurativa inclusa.

Svantaggi

Vanno concordate bene con la rete di vendita Omoda alcune specifiche, come l’importo della rata finale o le spese di incasso.

In sintesi