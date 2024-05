Lunghezza: 4.373 mm

Larghezza: 1.824 mm

Altezza: 1.588 mm

Passo: 2.610 mm

Bagagliaio: min 360 litri / max n.d.

Si chiama Omoda 5 e sta per arrivare ufficialmente anche in Italia il SUV cinese pensato appositamente per l'Europa, primo modello del neonato brand del Gruppo Chery. Disponibile sia con motorizzazione benzina sia con powertrain elettrico differisce per dimensioni e stile a seconda dell'alimentazione.

Oggi prendiamo in considerazione la Omoda 5 a benzina, SUV compatto concorrente - per quanto riguarda le dimensioni - di besteller come Dacia Duster, Nissan Qashqai e Kia Niro.

Omoda 5, le dimensioni

La Omoda 5 è lunga 4,37 metri (4.373 mm), larga 1,82 metri (1.824 mm), alta 1,58 metri (1.588 mm) e con passo, la distanza tra il centro ruota anteriore e quello posteriore, di 2,61 metri (2.610 mm).

Omoda 5, il 3/4 anteriore

Omoda 5, abitabilità e bagagliaio

Gli interni della Omoda 5 hanno un arredamento minimal e tecnologico, con due schermi da 10" ciascuno appollaiati sulla plancia. Il passo di 2,63 metri è nella media della categoria e permette di stare comodi sia davanti sia dietro, dove il tunnel centrale è a malapena accennato e non dà fastidio a chi siede al centro. La seduta ha un disegno regolare e anche lo schienale non ha particolari gobbe. A disposizione ci sono anche bocchette dell'aria e una presa USB di tipo C.

Omoda 5, gli interni Omoda 5, il bagagliaio

Il bagagliaio offre un minimo di 360 litri, valore inferiore alla media del segmento, dove si superano anche abbondantemente i 400 litri. Colpa del pavimento sistemato particolarmente in alto e un doppio fondo non generoso. Il disegno è abbastanza regolare ma mancano accessori utili come ganci per tenere fermi gli oggetti più piccoli.

Come detto la Omoda 5 è disponibile sia con motore benzina sia con powertrain elettrico, abbinato quest'ultimo a una carrozzeria con forme e proporzioni differenti.

Versione Alimentazione Potenza Trasmissione Omoda 5 1.6 4 cilindri benzina 184 CV Automatica doppia frizione 7 rapporti Omoda 5 EV elettrico 204 CV Automatica

Omoda 5, le concorrenti con dimensioni simili

Il segmento dei SUV compatti è ricco di concorrenti della Omoda 5, con differenti tipologie di powertrain. Ci sono Hyundai Kona, Nissan Qashqai, Seat Ateca, Dacia Duster, Jeep Compass, Renault Symbioz e Kia Niro.

Modello Lunghezza Bagagliaio Omoda 5 4,37 metri 360/n.d. litri Dacia Duster 4,34 metri 427/n.d. litri Hyundai Kona 4,35 metri 466/1.300 litri Kia Niro 4,42 metri 451/1.445 litri Jeep Compass 4,39 metri 438/1.387 litri Nissan Qashqai 4,42 metri 504/1.593 litri Renault Symbioz 4,41 metri 492/1.582 litri Seat Ateca 4,38 metri 485/1.579 litri