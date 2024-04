Dopo essere stata annunciata con un teaser pubblicato qualche giorno fa ha debuttato al Salone di Pechino la Omoda 7, secondo modello del brand appartenente al Gruppo Chery. Più grande della Omoda 5 (4,64 metri di lunghezza contro 4,4) si inserisce nel segmento dei SUV medi come Toyota RAV4, Honda CR-V e Ford Kuga, giusto per fare qualche esempio.

È ancora presto per parlare di prezzi, sappiamo però che la Omoda 7 arriverà in Italia nel corso del 2025.

SUV per il mondo

Come sempre più spesso avviene per i brand cinesi anche la Omoda 7 è stata pensata e disegnata non solo per piacere agli automobilisti cinesi, ma per poter dire la sua in tutti i mercati. Europeo compreso.

Le linee sono spigolose e tirate, con muso praticamente verticale e lunotto particolarmente inclinato, mentre il tetto corre quasi completamente parallelo al terreno, avvicinandosi in qualche modo al mondo delle fastback. In generale lo stile si discosta da quello della Omoda 5, risultando più filante e slanciato, quasi a voler dare l'impressione di una lunghezza maggiore ai 4,64 metri.

Omoda 7

Degli interni non ci sono ancora immagini ma il comunicato stampa anticipa la presenza di un monitor centrale scorrevole da 15,6" per il sistema di infotainment, dotato di assistente vocale "a quattro zone", lasciando presupporre quindi la presenza di microfoni sia all'anteriore sia al posteriore, così da captare al meglio i comandi dei vari occupanti. Sono poi presenti un sistema di cancellazione attiva del rumore e uno dedicato al rilascio di differenti fragranze.

Poco sappiamo anche del motore. Per ora la Omoda si limita a parlare di un powertrain plug-in che, con serbatoio della benzina pieno e batterie cariche al 100%, promette più di 1.200 km di autonomia. A differenza della Omoda 5 la Omoda 7 non dovrebbe avere una variante 100% elettrica.