Chery presenta all'Europa la variante a zero emissioni del suo SUV di medie dimensioni. Si chiama Omoda E5, con quella "E" che sta a ricordare, appunto, che si tratta della versione alimentata da un motore elettrico e da un pacco batterie da 61 kWh.

Va ad affiancarsi alla versione endotermica con diversi affinamenti tecnologici e di aerodinamica. Scopriamo come è fatta.

Omoda E5, gli esterni

Le prime differenze tra la Omoda 5 e la Omoda E5 elettrica si notano innanzitutto negli esterni. La nuova versione elettrica, infatti, porta al debutto una carrozzeria dall'aerodinamica ben più affinata, generata grazie alla presenza di un nuovo paraurti anteriore con griglia frontale quasi del tutto chiusa e alcuni piccoli dettagli aerodinamici.

Si tratta in poche parole di lievi differenze rispetto a quanto già visto sulla versione endotermica, che, lo ricordiamo, è già in vendita in diversi Paesi europei dal 2023 e ha già totalizzato un numero di ordini piuttosto cospicuo.

La OMODA 5 mostrata in anteprima a Wuhu

Omoda E5, gli interni

Un discorso analogo agli esterni riguarda anche gli interni della nuova Omoda E5. L'abitacolo del SUV cinese a zero emissioni del Gruppo Chery, infatti, è dotato di un nuovo doppio schermo curvo ad alta definizione da 24,6 pollici a forma di C, abbinato a un evoluto sistema di illuminazione ambientale da ben 256 colori.

Il tutto viene gestito dal chip Qualcomm 8155, uno dei più recenti per quanto riguarda la tecnologia automotive, che dovrebbe dunque garantire una fluidità di funzionamento del sistema senza precedenti per quanto riguarda le auto orientali, un fattore molto importante considerando che dallo stesso possono essere scelte ben dieci modalità di guida differenti.

Omoda E5, gli interni

Omoda E5, il motore e la meccanica

Ma veniamo al "succo" del discorso. A livello meccanico la nuova Omoda E5 è dotata di un powertrain molto evoluto, che, in base a quanto dichiarato dalla casa, dovrebbe riuscire a garantire un’efficienza complessiva del 94%, grazie soprattutto a un complesso sistema di raffreddamento dell'olio e a un sistema di gestione termica intelligente.

Il tutto, ovviamente, viene alimentato da una batteria al litio ferro fosfato (LFP) da 61 kWh che, secondo il ciclo omologavo WLTP, dovrebbe garantire un'autonomia massima di 430 km con una carica completa e un consumo medio di 15,5 kWh ogni 100 km.

Omoda E5, la meccanica

Omoda E5, i prezzi e gli allestimenti

La dotazione della Omoda E5 dedicata al mercato europeo è piuttosto completa e comprende diversi sistemi di assistenza alla guida di livello 2, tra cui il Traffic Jam Assist (TJA), il Blind Spot Detection (BSD) e il Lane Change Assist (LCA), oltre ovviamente al sistema di infotainment con chip Qualcomm di cui abbiamo già parlato.

La casa non ha ancora divulgato i prezzi e le disponibilità, aggiorneremo l'articolo al sopraggiungere di informazioni più dettagliate, ricordando però che al Salone di Shanghai si era parlato di circa 35.000 euro.