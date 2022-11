La corsa alla conversione elettrica della gamma Honda sembra doversi prendere una piccola pausa nel 2023, in attesa di partire nel 2024 con i primi due di una serie di 30 nuovi modelli EV che introdurrà sui vari mercati del mondo entro fine decennio.

Per ora, lanciata la piccola Honda e due anni fa, si prosegue con gli ibridi e con i SUV, soluzioni più universali. Delle tre novità principali attese per il 2023, due sono infatti SUV ibridi di categoria media e compatta, la nuova generazione del best-seller CR-V e l'inedito modello compatto e sportiveggiante ZR-V, entrambi con tecnologia e:HEV. Il terzo, invece, non è nemmeno elettrificato.

Ecco quindi le novità Honda in arrivo nel 2023:

Honda Civic Type-R

Ci è voluta un bel po' di pazienza per conoscere i primi dati sulla nuova Honda Civic Type R, l'ultima hot hatch della casa a uscire senza motori elettrificati ma con un 2.0 Turbo dalla potenza record di 330 CV per 420 Nm di coppia, sempre e solo a trazione anteriore. Le prime informazioni sono trapelate quest'estate, circa un annetto prima del debutto in Europa che è atteso per la tarda primavera del 2023.

Honda Civic Type R 2023

Sono 20 CV in più per un peso di 1.430 kg e una lunghezza di 4,6 metri, contornati da un abbigliamento tutto sommato nemmeno troppo vistoso, alettone a parte, anche se non abbastanza per rasentare l'anonimato. Accelerazione e velocità continuano a essere un segreto, così come il prezzo

Nome Honda Civic Type R Carrozzeria Berlina 5 porte Motori benzina Data di arrivo Primavera 2023 Prezzi da comunicare

Honda ZR-V

La vera novità 2023 è un modello inedito chiamato ad affiancare CR-V ponendosi tra questo e HR-V. Il suo nome è ZR-V e si pone non troppo esplicitamente nel ruolo dei SUV-coupé sempre più numerosi nei listini dei marchi non soltanto premium. La sua base deriva da quella della Civic.

Honda ZR-V

Già venduto in Nordamerica e Cina, ma con forti differenze stilistiche tra i due mercati, è lungo poco meno di 4,6 metri e offerto con motori a benzina 1.5 o 2.0 (fino a 160 CV) oppure con l'ibrido Honda e:HEV, soluzione indicata come la più probabile per la variante che sbarcherà in Europa nella seconda metà del 2023.

Nome Honda ZR-V Carrozzeria SUV compatto Motori Benzina ibrido Data di arrivo Autunno 2023 Prezzi da comunicare

Honda CR-V

Quella puntualmente presentata nel corso dell'anno e in arrivo da noi entro metà 2023 sarà la 6ª generazione di Honda CR-V, e confermerà la scelta della motorizzazione ibrida a cui potrebbe seguire quella elettrica l'anno dopo.

Honda CR-V 2023

Honda CR-V è cresciuto ancora, con la lunghezza che ora tocca i 4,7 metri, ha una linea più slanciata e maggiore spazio, con cinque o sette posti e fino a 750 litri di bagagliaio. Due le motorizzazioni previste, una e:HEV PHEV, quindi ibrida con motore 2.0 ma batteria ricaricabile alla spina, e una full hybrid e:HEV senza ricarica che si aggiungerà al listino dopo l'estate.