Honda continua a credere nella transizione elettrica. Nei prossimi anni, il marchio giapponese aumenterà gli sforzi per proporre nuovi modelli ad emissioni zero in sempre più segmenti.

Insieme ad una panoramica sui piani per il futuro, Honda ha pubblicato due immagini teaser di due modelli sportivi che combineranno il meglio della tecnologia e delle prestazioni elettriche.

Due supercar elettriche

Sulle due Honda nascoste da un velo non si sa né il nome né quando verranno svelate del tutto. Il modello a sinistra ha forme da gran turismo sportiva, mentre quella sulla destra ha già attirato tantissime attenzioni da parte degli appassionati ed è stato descritto dalla Casa come un modello “portabandiera”. La silhouette ricorda quella di una supercar con motore centrale e potrebbe essere la prima anticipazione della futura NSX.

L’attuale modello ibrido, infatti, andrà presto in pensione e i vertici di Honda hanno già confermato che la prossima generazione sarà 100% elettrica. Il suo lancio, però, potrebbe essere ancora lontano dato che la programmazione del marchio arriva fino al 2030.

Espansione globale

Entrando nello specifico, oltre alla nuova NSX, Honda prevede di lanciare 30 modelli sul mercato globale entro il 2030. Le novità del brand verranno introdotte prime di tutto nei tre mercati chiave di Nord America, Cina e Giappone (molte di queste, comunque, le vedremo anche in Europa).

In particolare, Honda programma di vendere Oltreoceano due nuove elettriche di dimensioni grandi nel 2024, mentre in Cina arriveranno 10 nuove EV entro il 2027. In Giappone, invece, saranno presentati alcuni modelli compatti nei primi mesi del 2024.

I progetti del marchio diventeranno ancora più importanti dal 2027, anno dal quale partirà l’alleanza con General Motors, con diversi modelli elettrici che utilizzeranno le batterie Ultium del colosso americano. L’idea di Honda è di vendere queste auto a prezzi più competitivi in tutto il mondo e arrivare ad un obiettivo finale di 2 milioni di consegne all’anno entro il 2030.