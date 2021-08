La Type S in tiratura limitata sembrava poter sancire l’addio definitivo dell’Honda NSX, la sportiva più pura della Casa giapponese.

Invece, alcuni nuovi rumors suggeriscono che il modello potrebbe presto tornare in vita in un’altra forma. A quanto pare, infatti, nel prossimo futuro potremmo vedere la prima NSX 100% elettrica.

La NSX ritornerà

Una nuova Honda NSX si farà, ma è difficile sapere quando. A tenere vive le speranze degli appassionati sono le parole di Jon Ikeda, il vice presidente di Acura (il marchio di Honda per il mercato nordamericano) che, nel corso di un’intervista rilasciata a The Drive, ha ammesso l’idea di una prossima generazione.

Acura NSX Type S

Ikeda non ha specificato se si tratterà di un’elettrica o meno, ma vista la costante spinta all’elettrificazione sembra effettivamente l’unica strada percorribile. Durante la chiacchierata con la testata americana, il dirigente ha anche ammesso che la seconda generazione della NSX non è stato un successo finanziario, ma ha permesso al brand di sviluppare una tecnologia ibrida pensata per il divertimento e la sportività.

Prima SUV ed elettriche per l’Europa

L’impressione è che la prossima NSX arriverà tra molto tempo. Del resto, Honda ha impiegato 16 anni per far rivivere il modello andato in pensione nei primi anni 2000 e che era diventata un’icona delle supercar giapponesi nel precedente decennio.

In più, Honda avrà bisogno di nuove tecnologie per sviluppare una NSX elettrica più potente del modello attuale e capace di reggere la concorrenza futura.

Acura NSX Type S

Un primo assaggio delle Honda del domani ce l’avremo nel 2024 quando arriverà la Prologue. Il SUV elettrico monterà le batterie Ultium sviluppate da General Motors e utilizzate anche per Cadillac Lyriq e GMC Hummer EV. Non è chiaro se vedremo questo modello anche in Europa. Nel frattempo, però Honda sta sviluppando la piattaforma e:Architecture che dal 2025 sarà alla base dei modelli venduti anche nel Vecchio Continente.