Non è un salone dell'auto come gli altri. Anzi, non è proprio un salone dell'auto: il Goodwood Festival of Speed è una vera e propria festa dei motori, una sorta di paradiso per gli appassionati immerso nell'affascinante cornice della Goodwood House, tenuta di proprietà del duca di Richmond, ideatore e promotore del festival.

Un appuntamento in programma tra il 23 e il 26 giugno 2022 con tanti eventi, prima tra tutte la mitica Hill Clim, gara in salita lunga 1,86 km che ogni anno vede partecipare veicoli di tutti i tipi, da modelli stradali a monoposto di Formula 1, passando per supercar e hypercar di ogni tipo. Ma c'è molto di più: come ogni anno infatti il Goodwood Festival of Speed terrà a battesimo numerose anteprime mondiali. Ecco quali ci saranno all'edizione 2022.

BMW M3 Touring

Forse il debutto più atteso dell'appuntamento inglese (e non solo): la BMW M3 Touring è infatti una delle novità più chiacchierate e anticipate del 2022, prima incarnazione in variante station wagon della media sportiva bavarese. Di lei sappiamo - quasi - già tutto: avrà un design più aggressivo, il maxi doppio rene, il 3.0 6 cilindri di M3 ed M4 e 510 CV al suo servizio.

BMW M4 CSL

Ha debuttato da ferma allo scorso Concorso d'eleganza di Villa d'Este e al Goodwood Festival of Speed 2022 la BMW M4 CSL avrà la possibilità di sgranchirsi le ruote sulla collina, facendo vedere di cosa sono capaci i suoi 550 CV muovere una massa dimagrita di 109 km rispetto alla M4 "normale".

Czinger 21C

Hypercar dal passaporto statunitense e detentrice del record in quel di Laguna Seca: la Czinger 21C ha numeri da paura con un V8 di 2,88 litri capace di toccare gli 11.000 giri al minuto e due elettrici, per un totale di 1.233 CV. Lo 0-100 è questione di appena 1,9", mentre in 15" si toccano i 300 km/h, per poi fermarsi una volta toccati i 432 km/h.

Ferrari Daytona SP3

Vincitrice del Red Dot Award 2022 come "Best of the Best" la Ferrari Daytona SP3 sbarcherà a Goodwood per lasciar sfogare i 840 CV del suo V12 aspirato. Una vettura inserita nella famiglia "Icona" di Maranello ispirata nelle forme ad alcune delle più gloriose vetture motorsport del Cavallino.

Fisker Ocean

Il vero debutto è stato allo scorso Mobile World Congress di Barcellona, evento tra i più importanti del mondo dedicato alla tecnologia. Una dichiarazione d'intenti per la Fisker Ocean, SUV 100% elettrico in vendita anche in Europa a partire da 41.900 euro e con autonomia di 610 km. Ora arriva il momento di muovere le ruote in uno dei luoghi più "in" del panorama automotive.

Ford Ranger Raptor

Un pickup sportivo. Per alcuni un controsenso, per gli automobilisti a Stelle e Strisce un vero mito: il nuovo Ford Ranger Raptor mette in campo un assetto rivisto, giunto centrale a controllo elettronico e il V6 EcoBoost da 288 CV e 491 Nm. Numeri non da capogiro, imposti però in Europa dalle severe regole sulle emissioni.

Genesis Electrified GV70

Secondo SUV elettrico del brand di lusso coreano, la Genesis Electrified GV70 dovrebbe montare 2 motori elettrici - uno per asse - per un totale 360 kW (490 cV) e 700 Nm di coppia e quasi 500 km di autonomia, nascosti da forme filanti, lungo cofano e posteriore che accarezza l'idea di coupé senza però esagerare con le linee.

Jaguar F-Pace 1988 Edition

Sarà prodotta in appena 394 esemplari la versione speciale del SUV inglese, nata per celebrare la storica vittoria nella 24 Ore di Le Mans del 1988. Firmata dal reparto SVR (Special Vehicle Operations) la Jaguar F-Pace 1988 Edition è caratterizzata dalla carrozzeria in Midnight Amethyst Gloss, speciali cerchi da 22" e dalla presenza del 5.0 V8 sovralimentato da 550 CV capace di spingerla da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e farle toccare i 286 km/h.

Koenigsegg Gemera

Della Koenigsegg Gemera se ne parla da tempo (era marzo 2020) e ora l'hypercar (anzi, la MegaGT, come battezzata dalla Casa) svedese è finalmente pronta a far vedere ciò di cui è capace. I numeri sono incredibili: 1.700 CV, 3.500 Nm di coppia e 0-100 bruciato in 1,9". Eppure sotto al cofano c'è un 2.0 turbo benzina 3 cilindri da 600 CV, assistito da 3 motori elettrici - 2 per ogni ruota posteriore e uno accoppiato all’asse anteriore - per una velocità massima superiore ai 400 km/h. Da godersi in 4.

Land Rover Defender 130

La versione 8 posti del fuoristrada inglese ha lo stesso stile delle sorelle minori, aggiungendo però 34 cm nello sbalzo posteriore per poter fare spazio ai 3 passeggeri che siedono in terza fila. E se si viaggia in 5 si ha a disposizione un bagagliaio da record: 1.232 litri, 2.291 se si ribalta la seconda fila. Le motorizzazioni sono le solite, compreso l'ibrido plug-in da 400 CV, mentre rimane fuori (almeno per ora) il V8.

Lexus LFA

In questo caso dovrebbe trattarsi di un debutto statico, ma comunque di quelli storici. Al Goodwood Festival of Speed 2022 infatti debutterà dal vivo l'erede della Lexus LFA, una coupé sportiva 100% elettrica destinata a diventare di serie nei prossimi anni, alimentata da un pacco batterie allo stato solido, per un'autonomia di circa 700 km e capace di passare da 0 a 100 km/h in 2".

Maserati MC20 Cielo

Dal vivo la Maserati MC20 Cielo l'abbiamo già vista, a Goodwood anche gli appassionati potranno ammirare la versione con tetto removibile (e che tetto, animato da una tecnologia all'avanguardia) della sportiva del Tridente. Un ottima scusa per ascoltare il sound del V6 3 litri "Nettuno".

Mercedes-AMG One

Quella che rischiava di essere la "Godot" dell'auto ha debuttato online qualche giorno fa e ora scalda il suo particolare powertrain, derivato dalle Mercedes di Formula 1, per dimostrare come sia valsa la pena di aspettare. Specialmente per i suoi 275 clienti che hanno staccato assegni da almeno 3 milioni di euro.

Polestar 5

Anche se ancora camuffata la Polestar 5 sembra molto simile alla Precept concept vista (solo online) al Salone di Ginevra 2020. Ora la berlina elettrica svedese è pronta a debuttare davanti al pubblico, purtroppo però ancora coperta dalle pellicole che ne coprono l'intera carrozzeria.

Porsche Cayman GT4 E-Performance

La meccanica è quella della concept Mission R vista al Salone di Monaco 2021, la carrozzeria invece appartiene alla Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. Ciò che ne nasce è una sportiva 100% elettrica da 1.088 CV, futura protagonista del campionato monomarca della Cavallina e - chissà - base di partenza per una meno esagerata versione stradale.

Porsche 911 Sport Classic

550 CV, trazione posteriore e cambio manuale: ecco la Porsche 911 Sport Classic, versione ricca di riferimenti nostalgici - come la "duck tail" e i cerchi in lega con design ispirato ai mitici Fuchs, della coupé di Zuffenhausen. Verrà prodotta in appena 1.250 esemplari e arriverà a entro fine 2022.

Porsche 928 by Nardone Automotive

Il vero debutto è avvenuto in occasione del Salone del Mobile di Milano, a Goodwood il restomod firmato Nardone Automotive della Porsche 928 potrebbe accendere il V8 e cimentarsi sulla salita della mitica collina inglese, sfoggiando il suo stile retrò condito con alcuni elementi moderni.

Prodrive P25

La Subaru Impreza 22B STI del 1998 si prepara a tornare in vita grazie al restmod firmato dalla britannica Prodrive, che con la P25 vuole omaggiare una vera e propria leggenda del mondo dei rally. Per ora ci sono solo bozzetti, sappiamo però che il motore sarà un boxer (non poteva essere altrimenti) di 2,5 litri da 400 CV unito a un cambio semiautomatico a 6 rapporti e la trazione integrale.

Range Rover Sport

Ha debuttato online a maggio e a fine giugno la Range Rover Sport 2022 debutta dal vivo giocando "in casa", nei verdi prati inglesi. Un modello simile alla sorella maggiore, con forme levigate e qualche muscolo qua e là. I motori saranno mild hybrid (benzina e diesel) plug-in e nel 2024 accoglieranno anche una versione 100% elettrica.